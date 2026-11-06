Prima di diventare una delle stelle più riconoscibili del calcio mondiale, Erling Haaland era semplicemente un ragazzino che giocava a pallone con gli amici. E tra quei compagni c'era anche Andrea Norheim, oggi calciatrice del Lipsia femminile ed ex giocatrice dello Sporting. I due si sono ritrovati otto anni dopo l'ultima volta, proprio a Lipsia, approfittando della trasferta del Manchester City. Un incontro organizzato dopo la partita, nel tunnel che porta agli spogliatoi. Per Norheim è stato come tornare indietro nel tempo: Haaland è cresciuto, è diventato un campione, ma ai suoi occhi non è cambiato. "Molte persone sanno chi è, ma quando lo guardo io vedo solo Erling", ha raccontato. Un legame nato quando entrambi erano bambini.

Dagli allenamenti al Bryne alla reunion a Lipsia: il rapporto con Haaland

La loro storia parte da lontano.hanno giocato insieme nel Bryne dai cinque ai sedici anni, condividendo per diverse stagioni il settore giovanile e il ruolo di attaccanti. Andrea era l'unica ragazza della squadra, ma questo non ha mai rappresentato un ostacolo. Poi le strade si sono separate e il tempo ha fatto il resto.incontro risaliva al 2018, prima che la carriera diprendesse una dimensione mondiale. A organizzare la reunion è stata l'addetta stampa della squadra femminile del Lipsia, che ha proposto di raggiungere il tunnel per salutarlo dopo la partita.

Norheim ha raccontato a TV2 tutta la sorpresa di ritrovarsi davanti l'ex compagno: "Ho pensato: 'Wow, sei cresciuto parecchio!'". L'emozione, però, è durata poco prima di lasciare spazio alla familiarità di un tempo. "È esattamente la stessa persona di una volta. Molto umile, amichevole e di buon carattere", ha spiegato. La calciatrice è rimasta colpita dai traguardi raggiunti dall'attaccante del City, ma il successo non ha cambiato il suo modo di vederlo. Per chi lo conosceva da bambino, Haaland resta Erling, il ragazzo del Bryne con cui condivideva il campo. "Da quel poco che abbiamo parlato, è lo stesso di quando avevamo 15 o 16 anni", ha concluso Norheim.