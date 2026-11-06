Un tuffo nel passato, ma con una multa da pagare. Il Benfica ha voluto rendere omaggio alla propria storia con una divisa speciale in stile retrò, ispirata a quella indossata tra il 1979 e il 1981. Un'iniziativa apprezzata dai tifosi, che hanno ritrovato sulla maglia alcuni dettagli iconici del passato. La scelta, però, non è piaciuta alla Federazione portoghese. Dopo la partita contro l'Alverca, vinta lunedì, il Consiglio Disciplinare della FPF ha riscontrato due irregolarità nell'equipaggiamento utilizzato dalla squadra di Lisbona. Il risultato? Una sanzione da 1.020 euro. Nessun caso sportivo, ma una violazione del regolamento che ha trasformato un'operazione celebrativa in una spesa inattesa per il club.

I dettagli che hanno fatto scattare la sanzione

La decisione dellaè arrivata giovedì e riguarda due aspetti precisi della divisa utilizzata all'Estadio da Luz. Come riportato dal Consiglio Disciplinare, sulla manica destra mancava lo stemma ufficiale della competizione, regolarmente approvato dalla. Non solo. Anche la scritta presente sulle maglie non rispettava il design previsto dal regolamento e precedentemente autorizzato. Due violazioni che sono costate al club. Una cifra contenuta, ma che ha inevitabilmente acceso i riflettori su un'iniziativa nata con tutt'altro obiettivo. Ilaveva scelto di tornare alle proprie radici, riproponendo una versione contemporanea della divisa utilizzata alla fine degli anni Settanta e all'inizio degli Ottanta.

LISBONA, PORTOGALLO – 15 OTTOBRE: Claudio Echeverri del Benfica in azione durante la partita della seconda giornata della fase campionato di Europa League 2026/27 tra Benfica e Celtic, disputata all'Estádio da Luz il 15 ottobre 2026 a Lisbona, in Portogallo. (Foto di Gualter Fatia/Getty Images)

A caratterizzarla sono le maniche lunghe, il design essenziale e soprattutto il trifoglio Adidas, simbolo storico comparso proprio sulle maglie delle stagioni 1979/1980 e 1980/1981. Il club aveva presentato il progetto come un omaggio alla propria identità, alla tradizione e allo spirito che accompagna generazioni di tifosi. Un'operazione commerciale e celebrativa che ha riscosso apprezzamento, ma che non ha tenuto conto di tutti i vincoli imposti dalla federazione. Così, dopo la vittoria contro l'Alverca, il Benfica si è ritrovato a fare i conti con una sanzione. La maglia è piaciuta sugli spalti, ma non ha superato il controllo del regolamento.