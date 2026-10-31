Il Benfica aggiorna il proprio emblema in seguito alla revisione degli statuti. Il nuovo simbolo arriverà prima sulle tessere dei soci e poi nelle altre aree del club
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Il Benfica ha un nuovo stemma. A presentarlo è stato il presidente Rui Costa, intervenuto all'assemblea generale del club portoghese nella mattinata di sabato 31 ottobre. L'aggiornamento riguarda uno dei simboli più riconoscibili della società di Lisbona e nasce dalla necessità di adeguare l'emblema a quanto stabilito con la revisione degli statuti approvata nel marzo 2025. Non si tratta della creazione di un'identità completamente nuova, ma di un intervento su alcuni dettagli storici del simbolo delle Aquile, destinato a essere introdotto progressivamente nei prossimi mesi.
Benfica, le modifiche al nuovo stemmaLa revisione interessa alcuni elementi dell'emblema che accompagna il club dal punto di vista storico e identitario. Tra le novità segnalate dalla stampa portoghese figurano il ritorno dell'aquila nella posizione in cui sostiene con gli artigli il nastro con il motto latino E Pluribus Unum e la modifica cromatica della ruota della bicicletta, che diventa dorata. Il motto, traducibile con "Da molti, uno", richiama il valore dell'unione e dello spirito collettivo, mentre la ruota rappresenta il legame con il ciclismo, una delle prime discipline sportive praticate dalla società.
L'emblema del Benfica conserva così i suoi principali riferimenti: l'aquila, lo scudo rosso e bianco, la palla da calcio e il nastro con il motto. L'obiettivo dell'aggiornamento è rispettare le indicazioni contenute nei nuovi statuti, mantenendo la continuità con una tradizione che accompagna il club fin dalle sue origini.
Rui Costa annuncia l'introduzione graduale del simboloDurante l'assemblea generale, il presidente ha spiegato che il nuovo emblema sarà utilizzato inizialmente sulle tessere dei soci, nell'ambito del processo di rinumerazione. Rui Costa ha quindi illustrato le tempistiche previste per estendere la modifica alle altre aree della società, chiarendo che l'adozione avverrà in maniera progressiva:
"Voglio presentarvi in anteprima il nuovo emblema, che risponde a quanto stabilito con l'ultima revisione degli statuti. Questo nuovo simbolo comparirà sulle nuove tessere dei soci, che saranno consegnate dopo la rinumerazione, e sarà introdotto gradualmente in tutte le aree del club nei prossimi mesi".
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