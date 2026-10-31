Il Benfica ha un nuovo stemma. A presentarlo è stato il presidente Rui Costa, intervenuto all'assemblea generale del club portoghese nella mattinata di sabato 31 ottobre. L'aggiornamento riguarda uno dei simboli più riconoscibili della società di Lisbona e nasce dalla necessità di adeguare l'emblema a quanto stabilito con la revisione degli statuti approvata nel marzo 2025. Non si tratta della creazione di un'identità completamente nuova, ma di un intervento su alcuni dettagli storici del simbolo delle Aquile, destinato a essere introdotto progressivamente nei prossimi mesi.

Benfica, le modifiche al nuovo stemma

La revisione interessa alcuni elementi dell'emblema che accompagna il club dal punto di vista. Tra le novità segnalate dalla stampa portoghese figurano il ritorno dell'aquila nella posizione in cui sostiene con gli artigli il nastro con il motto latinoe la modifica cromatica della ruota della bicicletta, che diventa dorata. Il motto, traducibile con "", richiama il valore dell'unione e dello spirito collettivo, mentre la ruota rappresenta il legame con il ciclismo, una delle prime discipline sportive praticate dalla società.

L'emblema del Benfica conserva così i suoi principali riferimenti: l'aquila, lo scudo rosso e bianco, la palla da calcio e il nastro con il motto. L'obiettivo dell'aggiornamento è rispettare le indicazioni contenute nei nuovi statuti, mantenendo la continuità con una tradizione che accompagna il club fin dalle sue origini.

MILANO, ITALIA – 16 SETTEMBRE: L'ex giocatore del Milan Manuel Rui Costa assiste alla partita della fase campionato di Europa League 2026/27 tra AC Milan e SL Benfica allo stadio San Siro, il 16 settembre 2026 a Milano, Italia. (Foto di Sara Cavallini/AC Milan via Getty Images)

Rui Costa annuncia l'introduzione graduale del simbolo

Durante l'assemblea generale, il presidente ha spiegato che il nuovo emblema sarà utilizzato inizialmente sulle tessere dei soci, nell'ambito del processo di rinumerazione. Rui Costa ha quindi illustrato le tempistiche previste per estendere la modifica alle altre aree della società, chiarendo che l'adozione

"Voglio presentarvi in anteprima il nuovo emblema, che risponde a quanto stabilito con l'ultima revisione degli statuti. Questo nuovo simbolo comparirà sulle nuove tessere dei soci, che saranno consegnate dopo la rinumerazione, e sarà introdotto gradualmente in tutte le aree del club nei prossimi mesi".

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Il cambiamentosu ogni supporto ufficiale del Benfica. Le nuove tessere rappresenteranno il primo passaggio, seguito dall'estensione del simbolo alle altre attività e agli strumenti di comunicazione della società. Per il club portoghese si tratta di un aggiornamento che uniscealla volontà di preservare gli elementi distintivi della propria storia.