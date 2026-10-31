L'Aston Villa ha deciso di alzare il livello dello scontro verbale con Jamie Carragher, annunciando un'azione legale nei confronti dell'ex difensore del Liverpool, ora commentatore televisivo. A far esplodere la situazione sono state alcune dichiarazioni pronunciate durante un podcast, considerate offensive nei confronti del club e dei suoi tifosi: una polemica che, partita da una discussione sul futuro dell'allenatore dei Villans, Unai Emery, rischia ora di cambiare tavolo con sviluppi ben più delicati.

Il comunicato del club contro l'ex-Liverpool

La presa di posizione ufficiale da parte dei Villans è arrivata nella tarda serata di ieri, attraverso idella società, con unfirmato da, presidente e comproprietario, il quale ha utilizzato parole inequivocabili: "Il club avvierà un'azione legale contro Jamie Carragher per i suoi insulti inaccettabili sull'Aston Villa e sui suoi tifosi", proseguendo con un'ulteriore messaggio: "L'Aston Villa non permetterà a nessuno di fermare la nostra ascesa nel calcio inglese ed europeo". Il club contesta dunque non soltanto il contenuto delle dichiarazioni, ma anche il modo in cui sono stati trattati i propri

Ma che cosa è stato detto nell'effettivo dall'ex calciatore nei confronti dell'Aston Villa e dei suoi tifosi? Per comprendere al meglio la vicenda, bisogna tornare alle dichiarazioni di Carragher nel podcast 'Stick to Football', nelle quali alludeva ad un addio dell'allenatore Unai Emery verso un club più blasonato.

Carragher: "I tifosi devono stare zitti! L'Aston Villa non sarà mai un club come il Manchester United"

L'ex difensore, nel corso di quell'intervista, aveva infatti ipotizzato chepotesse prendere in considerazione un trasferimento al Manchester United , qualoradovesse perdere il proprio incarico, riconoscendodello spagnolo e sottolineandone la capacità di ricostruire la squadra ottenendo risultati importanti. Secondo il commentatore, tuttavia, un allenatore capace di vincere più volte l'Europa League dovrebbe ambire a conquistare anche la, obiettivo che, a suo giudizio, sarebbe più difficile da raggiungere a Birmingham.

LONDRA, INGHILTERRA - 10 GENNAIO: Un distintivo dell'Aston Villa è visto durante la partita del terzo turno della Coppa FA della Emirates tra Tottenham Hotspur e Aston Villa il 10 gennaio 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Ryan Pierse/Getty Images)

Da qui, la frase destinata a scatenare la polemica: "Sono certo che Emery ha intenzione di tornare di nuovo ad allenare un grande club e che piaccia o meno, l'Aston Villa non lo è. Non sarà mai come il Manchester United, quindi dico ai tifosi dei Villans di chiudere la bocca", ha tuonato Carragher, chiudendo con un ragionamento che non ha fatto piacere né al club, né tantomeno agli stessi tifosi.

La reazione sui social infatti non si è fatta attendere, portando lo stesso Carragher a rispondere, sostenendo che "la frase fosse stata pronunciata per scherzo", dopo le numerose critiche ricevute. Una giustificazione che, evidentemente, non ha convinto la dirigenza dell'Aston Villa, e che l'ha portata ad agire esternamente.