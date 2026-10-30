Sabato 31 ottobre, a Stamford Bridge, il pallone si alza a Halloween. Si gioca alle 13:30 italiane, in pieno giorno e senza una sola ombra di notte, eppure la sensazione è quella di una porta che si apre da sola nel buio. Chelsea-Manchester United è il big match di Premier League della giornata: nei fatti, l'incontro tra due squadre che arrivano con addosso un malessere di stagione.

Se dovessimo scegliere un film per questa partita, la scelta sarebbe quasi obbligata: Halloween – La notte delle streghe, il cult che John Carpenter girò nel 1978. Anche lì il male sembra sconfitto e invece ritorna, proprio come la crisi dei Red Devils, che a ogni turno pare toccare il fondo e poi trova un modo per scenderci sotto. E la casa che sembrava al sicuro si rivela più fragile del previsto, un po’ come Stamford Bridge per un Chelsea che in casa non sa più di cosa fidarsi. Resta una domanda, che ci accompagnerà fino al fischio d’inizio: chi è il mostro?

Crisi dei Red Devils: otto gare senza vittorie e un male che non muore

Nel finale del film di Carpenter il dottor Loomis guarda giù dal balcone e il corpo di Michael Myers non c’è più. Quello che sembrava finito era solo in pausa. È la crisi del Manchester United, che nell’ultimo mese ha sembrato morire e rinascere più volte, sempre peggiore.

I numeri sono quelli di un incubo. Sette punti in otto giornate, la peggior partenza dal 1986-87, otto partite senza vittorie in tutte le competizioni. Poi lo 0-3 in casa col Bournemouth e il 4-1 subito a Como in Champions League: il mostro non si è fermato nemmeno quando il quartiere sembrava al sicuro. Lo United è sedicesimo, a un solo punto dalla zona retrocessione.

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Il parallelo più inquietante riguarda l’ultima volta che il club iniziò così male: nel novembre 1986 arrivò Alex Ferguson. Oggi un salvatore non si vede, e la lettura più diffusa tra tifosi e osservatori è che a dover cambiare non sia la panchina ma i piani alti. Cambiano gli allenatori, il male resta.

Carrick confermato: l’applauso dei tifosi e l’ultima chance prima della Roma

Ogni horror ha il suo sopravvissuto: Laurie Strode non è la più forte né la più preparata, ma è quella che resta in piedi quando le luci si spengono. Nel Manchester United di oggi quel ruolo tocca a Michael Carrick, 45 anni, ex centrocampista, confermato in panchina dopo la sconfitta col Bournemouth e in vista proprio di questa partita.

La società gli ha concesso un’altra opportunità, e lo fa in un clima di simpatia popolare. Al fischio finale col Bournemouth i tifosi hanno cantato il suo nome e lo hanno applaudito, mentre la rabbia si è scaricata sui giocatori. È un personaggio caro al pubblico, con la dote che serve a ogni protagonista di questo genere: la gente fa il tifo perché si salvi.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 25 OTTOBRE: Michael Carrick, allenatore del Manchester United, saluta i tifosi al termine della partita di Premier League 2026/27 tra Manchester United e AFC Bournemouth, disputata all'Old Trafford il 25 ottobre 2026 a Manchester, in Inghilterra. (Foto di Dan Istitene/Getty Images)

Ma, come nel film, la fiducia dura finché dura la notte. A Stamford Bridge non si gioca solo un risultato: si capisce se la storia di Carrick sulla panchina dello United continua, con la Roma in Champions League già alle porte, il 3 novembre.

Stamford Bridge non è più una fortezza: una stagione che scricchiola

Haddonfield, nel film, è il quartiere tranquillo dove nessuno si aspetta niente. Stamford Bridge dovrebbe esserlo per il Chelsea, quinto in classifica con 13 punti dopo otto giornate. Ma anche la casa più solida ha le sue crepe: la squadra ha segnato 17 gol e ne ha incassati 15, un dato che parla di porte aperte più che di fortezze.

Gli ultimi giorni non hanno aiutato. Il Chelsea ha perso 0-2 in casa col Tottenham, con un autogol di Penders a pesare sul risultato, ed è uscito dalla EFL Cup ai rigori ad Anfield. Senza coppe europee in calendario, il campionato è l’unico palcoscenico rimasto. Anche le assenze raccontano un reparto in affanno: in porta c’è Penders per l’assenza di Martínez, mentre Hato e Lacroix sono indisponibili.

LONDRA, INGHILTERRA - 24 OTTOBRE: Una veduta d'insieme del maxischermo dopo la partita di Premier League 2026/27 tra Chelsea FC e Tottenham Hotspur, disputata allo Stamford Bridge il 24 ottobre 2026 a Londra, in Inghilterra. (Foto di Mike Hewitt/Getty Images)

Sulla carta, la padrona di casa dovrebbe essere il Chelsea. Ma una casa che ha già visto una porta aprirsi da sola impara a non fidarsi del silenzio.

Chelsea-Manchester United: il vero pericolo arriva da fuori

Qui il film regala il suo ribaltamento più interessante. I Red Devils inseguono la prima vittoria in trasferta della stagione al settimo tentativo e arrivano a Stamford Bridge con la classifica che brucia e una panchina che non può permettersi altri passi falsi. Chi non ha più niente da perdere gioca senza paura, ed è proprio questo a renderlo pericoloso. In Carpenter il terrore non bussa con fragore: sta lì, fuori dalla finestra, e aspetta che qualcuno si accorga di lui troppo tardi.

Il Chelsea, dall'altra parte, dovrà dimostrare di saper difendere la propria casa quando la porta si socchiude. È qui che si gioca Chelsea-Manchester United, più che nei nomi o nei punti in classifica. Alla fine resta la domanda da cui siamo partiti: chi è il mostro? Lo scopriremo al fischio finale, quando le luci si spegneranno sulla scena.