Domenica sera tutta l'Argentina sarà con gli occhi sulla Bombonera per il tanto atteso Superclassico. Alle 19 (ora italiana) scenderanno in campo Boca Juniors-River Plate, due squadre che vivono un grande momento di forma con gli Xeneizes che cercano i tre punti per continuare l'inseguimento al primo posto, mentre i Millionarios hanno dato importanti segnali di ripresa vincendo quattro delle ultime cinque partite. Data la posta in palio e la storica rivalità dei due club tutti i tifosi, come d'abitudine, hanno iniziato fin da subito a fare i loro pronostici ma quello che più ha incuriosito è arrivato dal cartomante CAN Tarot.

La previsione del cartomante per il Superclassico: "Vincerà il River Plate"

In vista del Superclassico di domenica,

il cartomante del River Plate ha estratto le sue carte e condiviso la sua previsione sui social media

. Come di consueto, Can Tarot ha predetto l'andamento della partita più attesa del calcio argentino

lanciando un avvertimento categorico:

"Al Boca Juniors verrà assegnato un rigore".

Nel suo racconto X, l'indovino

ha affermato che le carte gli rivelano che il River Plate offrirà una buona prestazione nello stadio del suo storico rivale e che, sebbene il Boca Juniors arrivi fiducioso e con più energia dalla sua parte, la stanchezza si farà sentire.

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Un segnale più che incoraggiante per i tifosi dei Millionarios ma il pronostico più atteso è arrivato nel proseguo del racconto, in cui il cartomante ha chiaramente dichiarato che alla fine. Parole che non possono che fare contenti i sostenitori biancorossi ma, come spesso si dice, "dalle parole bisogna passare ai fatti". E questi ultimi arriveranno solo domenica al fischio finale dell'arbitro.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 09 NOVEMBRE: Miguel Merentiel del Boca Juniors festeggia dopo aver segnato il secondo gol della squadra durante la partita superclasica del Torneo Apertura Betano 2025 tra Boca Juniors e River Plate allo Stadio Alberto J. Armando il 9 novembre 2025 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Rodrigo Valle/Getty Images)

Nelle ultime ore anche Giorgio Armas, l'astrologo del Boca Juniors, ha pubblicato il suo pronostico. A differenza di CAN Tarot, Armas non ha indicato un vincitore, come di consueto, ma si è limitato a sottolineare che la squadra di Rodolfo Arruabarrena dovrà prestare particolare attenzione all'arbitraggio.