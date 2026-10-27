A pochi giorni dal Superclásico alla Bombonera, Juan Riquelme risponde alle critiche sugli arbitraggi e richiama tutti alla responsabilità

Alex Bianchi
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La tensione cresce in Argentina in vista di una delle partite più sentite del calcio mondiale. Ad una settimana dal Superclásico tra Boca Juniors e River Plate, il presidente ed ex giocatore Juan Riquelme interviene sulle polemiche arbitrali e prende le distanze dalle accuse rivolte ai direttori di gara, lanciando un messaggio che coinvolge direttamente anche il River Plate, in un confronto che è già acceso e sotto ai riflettori, nonostante il fischio d'inizio non sia ancora alle porte.

Riquelme interviene nel clima di tensione: "Facile dare la colpa agli arbitri"

Il conto alla rovescia verso Boca Juniors-River Plate è accompagnato dalle discussioni sull'operato degli arbitri. Intervistato presso il programma argentino 'No Podemos Perder', trasmesso da 'AZZ', il presidente del Boca, Riquelme, ha affrontato direttamente il tema arbitrale, ponendo un freno tramite una posizione netta, difendendo una categoria spesso al centro delle contestazioni. "Sta diventando sempre più facile dare la colpa ad un arbitro, e per loro non deve essere facile. Nel nostro paese sono messi spesso in discussione, quando le cose vanno male la colpa è sempre dell'arbitro, secondo molti. Loro cercano solo di fare il loro lavoro al meglio che possono", ha spiegato il presidente, con un messaggio che arriva in un momento particolarmente delicato per la terna arbitrale, messa spesso in discussione nel calcio argentino.
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BUENOS AIRES, ARGENTINA - 13 OTTOBRE: Juan Román Riquelme, presidente del Boca Juniors, guarda durante la semifinale di Copa CONMEBOL Sudamericana 2026 tra Boca Juniors e Vasco Da Gama all'Estadio Alberto J. Armando il 13 ottobre 2026 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

Riquelme e il messaggio al River: "Sbagliato parlare male dell'arbitro, nel calcio vince chi gioca meglio"

Le parole di Riquelme, infatti, assumono un significato ulteriore alla luce delle recenti prese di posizione della dirigenza del River Plate, quando il presidente Stefano Di Carlo aveva manifestato pubblicamente la propria insoddisfazione per alcune decisioni arbitrali, arrivando a definirle "una vergogna". Anche il dirigente del club, Leonardo Ponzio, aveva alimentato il dibattito. Senza trasformare il confronto in una attacco diretto, Riquelme ha preso le distanze da questo atteggiamento, spiegando: "Puoi litigare o non essere d'accordo con le sue scelte, ma non mi sembra giusto parlare male dell'arbitro pubblicamente in TV. Io non lo farei mai".
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Il presidente sostenuto la propria posizione con un fatto storico, richiamando al precedente del 2024 contro l'Estudiantes, in cui il Boca protestò per alcuni episodi e scelte dell'arbitro ritenute errate, ma mai alimentando pubblicamente le accuse di favoritismi arbitrali. Riquelme ha poi concluso con un messaggio chiaro e diretto, assicurando che "nel calcio vince chi gioca meglio". Manca sempre meno al Superclásico, ma gli animi sono già caldi e carichi di tensione.

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