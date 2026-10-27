Il Clásico tra Barcellona e Real Madrid non è soltanto uno degli appuntamenti più attesi del calcio mondiale, ma anche una delle partite più redditizie per il club blaugrana. Come riporta il Mundo Deportivo, l'ultima sfida tra le due rivali ha fruttato 19,1 milioni di euro dalla vendita dei biglietti, un record assoluto per una singola partita nella storia del Barcellona. Superato così il precedente primato, stabilito a maggio sempre per un altro Clásico, quando l'incasso si è fermato a "solo" 16,5 milioni di euro.

Il dato colpisce anche per un altro motivo: il risultato economico è arrivato con 62.055 spettatori sugli spalti, un'affluenza leggermente inferiore rispetto a quella registrata in altre occasioni. A fare la differenza sono stati soprattutto la politica dei prezzi dinamici e il peso crescente dei posti VIP e dei servizi hospitality, per i quali il pubblico è disposto a spendere cifre decisamente più elevate.

Clásico: i biglietti VIP e prezzi dinamici a fare la differenza

Assistere dal vivo a una partita del genere può richiedere un investimento considerevole. Secondo i dati riportati, il prezzo medio di un biglietto standard ha raggiunto i 984 euro, mentre per i posti nell'areala spesa media è salita a. I pacchettihanno sfiorato quota

La componente VIP ha generato da sola 4,2 milioni di euro, con un incremento del 38% rispetto al precedente record. Un risultato che conferma il peso delle formule di ospitalità nella strategia commerciale del club. Nonostante i prezzi elevati, quasi tre quarti del pubblico tradizionale era composto da soci del Barcellona o da loro ospiti: un dato che evidenzia il ruolo ancora centrale della base sociale blaugrana anche in una serata caratterizzata da tariffe eccezionali.

I giocatori dell'FC Barcelona posano per una foto di squadra prima della partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra FC Barcelona e Real Madrid allo Spotify Camp Nou il 25 ottobre 2026 a Barcellona, ​​Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

Anche lo store ufficiale supera ogni aspettativa

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Gli effetti economici del Clásico non si sono esauriti con il fischio finale. Il fine settimana della partita ha fatto registrare risultati eccezionali anche nel negozio ufficiale del Barcellona, che nella sola giornata di domenica ha superato per la prima volta gliTra biglietteria, hospitality e merchandising, il club ha quindi beneficiato di una domanda particolarmente elevata, sfruttando l'attrattiva internazionale della sfida contro il Real Madrid. Il nuovo record mostra quanto una partita di questo livello possa incidere sui ricavi di una società calcistica, soprattutto quando alla vendita dei tagliandi si affiancano servizi premium e attività commerciali.