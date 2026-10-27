Abdul Yamal, zio di Lamine, attacca la scelta di premiare Harry Kane, sostenendo che fosse il giocatore del Barcellona a meritare il Pallone d'Oro
Harry Kane, che show: Pallone d'Oro al cielo e i tifosi lo osannano
La vittoria di Harry Kane al Pallone d'Oro è il tema del momento e lo sarà anche per i prossimi giorni, forse settimane: la scelta dell'attaccante inglese, infatti, pare non aver convinto tutti e tra i più delusi c'è Abdul, zio di Lamine Yamal, arrivato terzo nella classifica finale della cerimonia. Il parente del fenomeno del Barcellona ha contestato apertamente il verdetto, rilanciando il confronto tra il centravanti inglese e Yamal, alludendo anche ad un presunto vantaggio legato all'età...
Pallone d'Oro a Kane, lo zio Abdul contro la decisione: "Se ti piace il calcio guardi Lamine, non Kane"Le dichiarazioni sono arrivate durante 'El Larguero', programma radiofonico spagnolo, subito dopo la cerimonia del Pallone d'Oro, portando lo zio Abdul a contestare con fermezza la decisione di assegnare il prestigioso riconoscimento a Harry Kane, convinto che avrebbe dovuto riconoscere le qualità del nipote, Lamine: "Siamo molt0 tristi, ci sentiamo malissimo per questa decisione. Mio nipote è incredibile ed è il miglior giocatore del mondo. Lo sanno tutti, non solo noi", ha dichiarato. La frase più incisiva è stata però quella rivolta direttamente al pubblico: "Se ti piace il calcio, guardi Lamine, di certo non Kane". Abdul ha poi riconosciuto le capacità realizzative dell'inglese, distinguendo però il suo contributo da quello del nipote: "Kane un grande goleador, ma è Lamine a brillare in campo", ha spiegato.
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I risultati della cerimonia: a Kane il Pallone d'Oro, a Yamal il Trofeo KopaIl verdetto, alla fine, ha premiato Harry Kane con il Pallone d'Oro dopo una stagione straordinaria con il Bayern Monaco, con cui ha realizzato 73 gol tra club e nazionale nella passata annata, contribuendo alla conquista dei trofei nazionali tedeschi e un buon percorso in Europa. Yamal, invece, ha chiuso sul podio, al terzo posto nella corsa al premio, conquistando comunque il riconoscimento al miglior Under-21 dell'anno, il Trofeo Kopa, vincendolo per la terza volta consecutiva. Nella delusione, perciò, Lamine può comunque sorridere e proseguire la sua corsa al massimo riconoscimento individuale con maggior ambizioni.
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