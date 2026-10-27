La vittoria di Harry Kane al Pallone d'Oro è il tema del momento e lo sarà anche per i prossimi giorni, forse settimane: la scelta dell'attaccante inglese, infatti, pare non aver convinto tutti e tra i più delusi c'è Abdul, zio di Lamine Yamal, arrivato terzo nella classifica finale della cerimonia. Il parente del fenomeno del Barcellona ha contestato apertamente il verdetto, rilanciando il confronto tra il centravanti inglese e Yamal, alludendo anche ad un presunto vantaggio legato all'età...

Pallone d'Oro a Kane, lo zio Abdul contro la decisione: "Se ti piace il calcio guardi Lamine, non Kane"

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Le dichiarazioni sono arrivate durante 'El Larguero', programma radiofonico spagnolo, subito dopo la cerimonia del, portando lo zioa contestare con fermezza la decisione di assegnare il prestigioso riconoscimento a, convinto che avrebbe dovuto riconoscere le qualità del nipote, Lamine: "Siamo molt0 tristi, ci sentiamo malissimo per questa decisione. Mio nipote è incredibile ed è il miglior giocatore del mondo. Lo sanno tutti, non solo noi", ha dichiarato. La frase più incisiva è stata però quella rivolta direttamente al: "Se ti piace il calcio, guardi Lamine, di certo non Kane". Abdul ha poi riconosciuto le capacitàdell'inglese, distinguendo però il suoda quello del nipote: "Kane un grande goleador, ma è Lamine a brillare in campo", ha spiegato.Nel suo intervento, Abdul ha anche avanzato un'interpretazione soggettiva edelle motivazioni che avrebbero, secondo lui,nella vittoria finale. Stando alla sua lettura,sarebbe statodalla giovane età, perchè avrebbe ancora molto occasioni per vincere in futuro: "Dicono sempre che Lamine è giovane e ha tempo per vincere, per cui hanno premiato Kane, che giocherà forse per altri tre giorni...", ha affermato. La chiusura, tuttavia, è delle più positive, in cui lo zio dichiara con convinzione che Yamal "finirà per vincerne cinque", riferendosi all'

BARCELLONA, SPAGNA - 25 OTTOBRE: Lamine Yamal dell'FC Barcelona guarda durante la partita LaLiga EA Sports 2026/27 tra FC Barcelona e Real Madrid allo Spotify Camp Nou il 25 ottobre 2026 a Barcellona, Spagna. (Foto di David Ramos/Getty Images)

I risultati della cerimonia: a Kane il Pallone d'Oro, a Yamal il Trofeo Kopa

Il verdetto, alla fine, ha premiatocon ildopo una stagione straordinaria con il Bayern Monaco, con cui ha realizzatotra club e nazionale nella passata annata, contribuendo alla conquista dei trofei nazionali tedeschi e un buon percorso in Europa., invece, ha chiuso sul podio, alnella corsa al premio, conquistando comunque il riconoscimento al miglior Under-21 dell'anno, il, vincendolo per la terza volta consecutiva. Nella delusione, perciò, Lamine può comunquee proseguire la sua corsa al massimo riconoscimento individuale con maggior ambizioni.