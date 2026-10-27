Con l'ormai consueto monday night è arrivata a termine anche la decima giornata de LaLiga. Tutti gli occhi erano puntati sul Clasico, finito forse come in pochi si aspettavano. Il successo del Real rimette in totale discussione il discorso relativo al primo posto, dato che il Barcellona è tutt'altro che imbattibile. La lotta è a tre, visto che l'Atletico continua a vincere e soprattutto a non subire gol. Ripercorriamo i risultati della decima giornata di LaLiga e vediamo come cambia la classifica.

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Il decimo turno del campionato spagnolo si è aperto con la sfida tra Deportivo Alavés e Malaga, due squadre in crisi di risultati e infatti la gara è terminata 1-1. I padroni di casa, dopo lo splendido inizio,. Agli ospiti invece manca ancora il primo successo dopo il ritorno nella massima serie. All'ora di pranzo di sabato l'ha sconfitto con un pesante 0-3 il Rayo Vallecano, nel pieno della protesta dei tifosi di casa.Nel pomeriggio, dopo il 2-1 del Racing di Santander sull'Espanyol, è toccato al. La squadra di Aguirre è riuscita a passare in vantaggio nel primo tempo, ma il Submarino Amarillo ha ribaltato tutto nella ripresa. Decisivo Mikautadze al 96esimo. Nel posticipo serale l'ha ancora vinto di misura, superando 1-0 il Deportivo de a Coruña grazie al gol di Julian Alvarez. L'argentino nel post-partita si è poi scusato con i tifosi per l'atteggiamento di questa estate.La domenica di LaLiga è cominciata con il successo dell', rimediando così alla brutta sconfitta in casa del Levante di mercoledì. Nella squadra di Madrid, invece, si conta ancora una volta un'espulsione, già la quinta stagionale. Dopo uno scialbo 0-0 tra Celta Vigo e Betis, entrambi reduci dall'impegno europeo di giovedì, è stato il turno della. Con il 2-1 sul Levante diventano 4 le vittorie consecutive in campionato, con i baschi che mantengono il quinto posto.

BARCELONA, SPAIN - OCTOBER 25: Kylian Mbappe del Real Madrid celebra il secondo gol della sua squadra durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra FC Barcelona e Real Madrid allo Spotify Camp Nou il 25 ottobre 2026 a Barcellona, Spagna. (Foto di David Ramos/Getty Images)

Il Clasico era certamente la gara più attesa del weekend e le emozioni non sono certo mancate. Un Real dato per spacciato in partenza è riuscito a mettere in difficoltà il gioco dei Blaugrana, portandosi infine a casa i tre punti grazie all'1-2 finale. Decisiva la doppietta di Mbappé, con l'ultimo gol arrivato all'87esimo dopo una grande azione di Camavinga. La giornata si è conclusa con il successo del Siviglia sull'Osasuna per 2-0. La squadra di Garcia Plaza mantiene il sesto posto, confermando l'ottimo inizio di stagione.