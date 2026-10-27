Cosa cambia nel campionato spagnolo dopo le partite che si sono giocate nell'ultimo weekend
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Con l'ormai consueto monday night è arrivata a termine anche la decima giornata de LaLiga. Tutti gli occhi erano puntati sul Clasico, finito forse come in pochi si aspettavano. Il successo del Real rimette in totale discussione il discorso relativo al primo posto, dato che il Barcellona è tutt'altro che imbattibile. La lotta è a tre, visto che l'Atletico continua a vincere e soprattutto a non subire gol. Ripercorriamo i risultati della decima giornata di LaLiga e vediamo come cambia la classifica.
LaLiga, Simeone fa 6 di fila e il Villarreal vince il derby col ValenciaIl decimo turno del campionato spagnolo si è aperto con la sfida tra Deportivo Alavés e Malaga, due squadre in crisi di risultati e infatti la gara è terminata 1-1. I padroni di casa, dopo lo splendido inizio, non vincono ora da 6 partite. Agli ospiti invece manca ancora il primo successo dopo il ritorno nella massima serie. All'ora di pranzo di sabato l'Elche ha sconfitto con un pesante 0-3 il Rayo Vallecano, nel pieno della protesta dei tifosi di casa.
Mou la incarta a Flick e il Real supera il Barcellona al Camp NouLa domenica di LaLiga è cominciata con il successo dell'Athletic Bilbao per 4-0 sul Getafe, rimediando così alla brutta sconfitta in casa del Levante di mercoledì. Nella squadra di Madrid, invece, si conta ancora una volta un'espulsione, già la quinta stagionale. Dopo uno scialbo 0-0 tra Celta Vigo e Betis, entrambi reduci dall'impegno europeo di giovedì, è stato il turno della Real Sociedad. Con il 2-1 sul Levante diventano 4 le vittorie consecutive in campionato, con i baschi che mantengono il quinto posto.
Il Clasico era certamente la gara più attesa del weekend e le emozioni non sono certo mancate. Un Real dato per spacciato in partenza è riuscito a mettere in difficoltà il gioco dei Blaugrana, portandosi infine a casa i tre punti grazie all'1-2 finale. Decisiva la doppietta di Mbappé, con l'ultimo gol arrivato all'87esimo dopo una grande azione di Camavinga. La giornata si è conclusa con il successo del Siviglia sull'Osasuna per 2-0. La squadra di Garcia Plaza mantiene il sesto posto, confermando l'ottimo inizio di stagione.
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