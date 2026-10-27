Cristiano Ronaldo può tornare a vestire la maglia del Portogallo dopo settimane di tensioni e polemiche, in seguito all'abbandono del ritiro della Nazionale e alla rottura con il commissario tecnico Jorge Jesus. Il suo nome, infatti, è apparso nella lista dei pre-convocati del tecnico portoghese per i prossimi impegni di novembre, contro Danimarca e Galles in Nations League: un primo segnale importante per il fuoriclasse portoghese, che vede in rialzo le sua chance di proseguire la sua immortale carriera da capitano del Portogallo.

Ronaldo nella pre-lista del Portogallo: pace con Jorge Jesus?

La notizia, riportata dai principali media e confermata dalla stampa portoghese,concretamente le porte della Nazionale portoghese a, dopo la tensione delle scorse settimane con il ct. Il commissario tecnico, infatti, avrebbe pre-allertato tutti i giocatori che ha intenzione di convocare per le prossime sfide del, tra cui proprio il campione lusitano, che potrebbe aver fattoi precedenti screzi che ne avevano compromesso la permanenza in nazionale. La pre-convocazione, ovviamente, non equivale ad una chiamata definitiva e rappresenta una, ma certamente dimostra undi Jorge Jesus nei confronti dell'ex giocatore di Manchester United e Real Madrid, oltre che un segnale positivo per chiunque all'interno della rosa del Portogallo, che potrebbe ritrovare il proprio capitano. È presto per azzardare una possibile pace definitiva tra il ct e CR7, ma non resta che aspettare la lista definitiva, attesa nei primi giorni di

LISBONA, PORTOGALLO - 24 SETTEMBRE: Cristiano Ronaldo del Portogallo durante la partita della fase a gironi di UEFA Nations League 2026/27 tra Portogallo e Galles all'Estadio Jose Alvalade il 24 settembre 2026 a Lisbona, Portogallo. (Foto di Carlos Rodrigues/Getty Images)

CR7, l'abbandono del ritiro, la lettera e la squalifica: cosa era successo

La vicenda dellotraha fatto un rumore assordante e risale alla fine di settembre, quando il portoghese hail ritiro della Nazionale dopo le tensioni con il ct. Il capitano non era sceso in campo contro la Norvegia e, nonostante il riscaldamento, aveva manifestato il proprioin seguito alle decisioni tecniche dell'allenatore, oltre che allesuccessive post-partita, dove aveva spiegato: "Posso promettere quello che voglio come allenatore, ma decido io chi gioca". Il 30 settembre, alla vigilia della sfida successiva contro la Danimarca, il portoghese ha deciso diil ritiro della Nazionale, pubblicando qualche giorno dopo sui propri social unadove ha spiegato la sua decisione,la gestione di Jorge Jesus nei suoi confronti, ma riconoscendo anche il proprio errore nell'abbandonare il gruppo e ribadendo la propria disponibilità a rappresentare il Portogallo.

Anche lo stesso Jorge Jesus aveva lasciato aperta la possibilità di un ritorno, sottolineando che la decisione avrebbe richiesto una volontà condivisa. La presenza nella pre-lista rappresenta quindi un passaggio concreto, ma di fatto non certifica che ogni tensione sia stata superata. Non resta che aspettare.