Dopo la rottura con Jorge Jesus e l'abbandono dal ritiro, Cristiano Ronaldo rientra nella lista preliminare per le sfide del Portogallo contro Danimarca e Galles
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Cristiano Ronaldo può tornare a vestire la maglia del Portogallo dopo settimane di tensioni e polemiche, in seguito all'abbandono del ritiro della Nazionale e alla rottura con il commissario tecnico Jorge Jesus. Il suo nome, infatti, è apparso nella lista dei pre-convocati del tecnico portoghese per i prossimi impegni di novembre, contro Danimarca e Galles in Nations League: un primo segnale importante per il fuoriclasse portoghese, che vede in rialzo le sua chance di proseguire la sua immortale carriera da capitano del Portogallo.
Ronaldo nella pre-lista del Portogallo: pace con Jorge Jesus?La notizia, riportata dai principali media e confermata dalla stampa portoghese, riapre concretamente le porte della Nazionale portoghese a Cristiano Ronaldo, dopo la tensione delle scorse settimane con il ct Jorge Jesus. Il commissario tecnico, infatti, avrebbe pre-allertato tutti i giocatori che ha intenzione di convocare per le prossime sfide del Portogallo, tra cui proprio il campione lusitano, che potrebbe aver fatto rientrare i precedenti screzi che ne avevano compromesso la permanenza in nazionale. La pre-convocazione, ovviamente, non equivale ad una chiamata definitiva e rappresenta una lista preliminare, ma certamente dimostra un primo passo concreto di Jorge Jesus nei confronti dell'ex giocatore di Manchester United e Real Madrid, oltre che un segnale positivo per chiunque all'interno della rosa del Portogallo, che potrebbe ritrovare il proprio capitano. È presto per azzardare una possibile pace definitiva tra il ct e CR7, ma non resta che aspettare la lista definitiva, attesa nei primi giorni di novembre.
CR7, l'abbandono del ritiro, la lettera e la squalifica: cosa era successoLa vicenda dello strappo tra Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus ha fatto un rumore assordante e risale alla fine di settembre, quando il portoghese ha lasciato il ritiro della Nazionale dopo le tensioni con il ct. Il capitano non era sceso in campo contro la Norvegia e, nonostante il riscaldamento, aveva manifestato il proprio malcontento in seguito alle decisioni tecniche dell'allenatore, oltre che alle dichiarazioni successive post-partita, dove aveva spiegato: "Posso promettere quello che voglio come allenatore, ma decido io chi gioca". Il 30 settembre, alla vigilia della sfida successiva contro la Danimarca, il portoghese ha deciso di abbandonare il ritiro della Nazionale, pubblicando qualche giorno dopo sui propri social una lettera dove ha spiegato la sua decisione, criticando la gestione di Jorge Jesus nei suoi confronti, ma riconoscendo anche il proprio errore nell'abbandonare il gruppo e ribadendo la propria disponibilità a rappresentare il Portogallo.
Anche lo stesso Jorge Jesus aveva lasciato aperta la possibilità di un ritorno, sottolineando che la decisione avrebbe richiesto una volontà condivisa. La presenza nella pre-lista rappresenta quindi un passaggio concreto, ma di fatto non certifica che ogni tensione sia stata superata. Non resta che aspettare.
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