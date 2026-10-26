Il Manchester United si trova pienamente nell'occhio del ciclone. I Red Devils sono in caduta libera dall'addio di Sir Alex Ferguson, nonostante i continui cambiamenti di proprietà, dirigenti, giocatori e allenatori. Un'epoca molto complicata per i tifosi dello United, costretti a subire le innumerevoli vittorie dei cugini del Manchester City, capitanati dal vincente Pep Guardiola. Ogni anno c'è l'illusione di aver compiuto le scelte corrette, ma dopo qualche tempo, entra in gioco il solito alone di negatività che si mangia tutto, catapultando la squadra in un circolo vizioso di mediocrità.

Bruno Fernandes liked this reel on Instagram 🧐 pic.twitter.com/BacYRMj5fo — utdreport (@utdreport) October 26, 2026

Continua il battibecco Bruno Fernandes-Carrick

La dirigenza aveva provato a cambiare le cose assumendo, uno dei migliori allenatori emergenti sulla piazza, nel 2024, pagando anche una somma ingente. Tuttavia, il feeling col portoghese non è mai scattato e i risultati sono stati piuttosto deludenti. Così, nel gennaio passato, Amorim è stato esonerato e al suo posto è arrivata la bandiera. Dopo mesi di idillio, si è nuovamente tornati al punto di non ritorno.Michael Carrick è subentrato ad Amorim e ha portato abilmente i Red Devils ad un insperato. Il tecnico inglese ha sistemato tatticamente la rosa, semplificando al massimo il gioco e così facendo, è riuscito ad ottenere vittorie importanti contro Arsenal e Manchester City. Tuttavia, questo inizio di stagione non è andato come sperato: il Manchester United non vince dal 10 settembre contro il modestoe le ultime due sconfitte (4-1 col Como e 0-3 con il Bournemouth) dimostrano che Carrick è arrivato al capolinea.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 25 OTTOBRE: Bruno Fernandes del Manchester United esce dal campo al termine della partita di Premier League 2026/27 tra Manchester United e AFC Bournemouth, disputata all'Old Trafford il 25 ottobre 2026 a Manchester, in Inghilterra. (Foto di Dan Istitene/Getty Images)

Errori tattici ma anche un feeling perso con il gruppo, soprattutto con i leader. Lisandro Martinez e Bruno Fernandes sono intervenuti duramente sulla situazione della squadra, col secondo che ha espressamente criticato la scelta dello staff tecnico di non pressare a uomo il Como. Escluso dal match contro le Cherries per "ragioni calcistiche", il capitano portoghese ha rincarato la dose con un like sospetto sul social Instagram. Bruno Fernandes ha messo mi piace a un video che mostra un gigante salvare la popolazione di una cittadina da un masso enorme, salvo lasciarlo cadere sulle abitazioni dopo che gli stessi si sono rivoltati contro di lui. Il contenuto era accompagnato da una frase: "Non spingere mai una persona leale al punto da farle perdere ogni interesse". Riuscirà a ricucire il rapporto con il club una volta cambiato il tecnico?