Il trequartista portoghese sembra arrivato al capolinea: un cambio di tecnico potrebbe convincerlo a rimanere?
Manchester United, i tifosi scelgono da che parte stare: applausi per Carrick, fischi per la squadra
Il Manchester United si trova pienamente nell'occhio del ciclone. I Red Devils sono in caduta libera dall'addio di Sir Alex Ferguson, nonostante i continui cambiamenti di proprietà, dirigenti, giocatori e allenatori. Un'epoca molto complicata per i tifosi dello United, costretti a subire le innumerevoli vittorie dei cugini del Manchester City, capitanati dal vincente Pep Guardiola. Ogni anno c'è l'illusione di aver compiuto le scelte corrette, ma dopo qualche tempo, entra in gioco il solito alone di negatività che si mangia tutto, catapultando la squadra in un circolo vizioso di mediocrità.
Continua il battibecco Bruno Fernandes-CarrickMichael Carrick è subentrato ad Amorim e ha portato abilmente i Red Devils ad un insperato terzo posto. Il tecnico inglese ha sistemato tatticamente la rosa, semplificando al massimo il gioco e così facendo, è riuscito ad ottenere vittorie importanti contro Arsenal e Manchester City. Tuttavia, questo inizio di stagione non è andato come sperato: il Manchester United non vince dal 10 settembre contro il modesto Sabah e le ultime due sconfitte (4-1 col Como e 0-3 con il Bournemouth) dimostrano che Carrick è arrivato al capolinea.
Errori tattici ma anche un feeling perso con il gruppo, soprattutto con i leader. Lisandro Martinez e Bruno Fernandes sono intervenuti duramente sulla situazione della squadra, col secondo che ha espressamente criticato la scelta dello staff tecnico di non pressare a uomo il Como. Escluso dal match contro le Cherries per "ragioni calcistiche", il capitano portoghese ha rincarato la dose con un like sospetto sul social Instagram. Bruno Fernandes ha messo mi piace a un video che mostra un gigante salvare la popolazione di una cittadina da un masso enorme, salvo lasciarlo cadere sulle abitazioni dopo che gli stessi si sono rivoltati contro di lui. Il contenuto era accompagnato da una frase: "Non spingere mai una persona leale al punto da farle perdere ogni interesse". Riuscirà a ricucire il rapporto con il club una volta cambiato il tecnico?
© RIPRODUZIONE RISERVATA