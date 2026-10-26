Tra i calciatori che compongono la rosa del Manchester United figura anche Bruno Fernandes. Da sei anni e mezzo, infatti, l'ex Sampdoria veste la maglia della squadra che milita in Premier League della quale è anche capitano. Nelle ultime stagioni, però, il club inglese non ha rispettato le aspettative ed anche questa stagione non sta andando bene. Attualmente, i Red Devils occupano la sedicesima posizione nella classifica della massima competizione nazionale con soli sette punti totalizzati in otto giornate. Ieri pomeriggio, tra le mura amiche dell'Old Trafford, la squadra allenata da Michael Carrick ha perso 0-3 contro il Bournemouth ed il tecnico ha scelto di lasciare il capitano in panchina per tutta la durata della gara. Per oggi, l'inglese ha concesso il giorno di riposo ai suoi giocatori, ma il portoghese ha voluto recarsi lo stesso presso il centro sportivo per svolgere una sessione di allenamento.

Manchester United, allenamento per Bruno Fernandes nel giorno di riposo

Alcuni giorni prima della partita contro le Cherries, il Manchester United ha giocato contro ilin occasione del terzo turno della league phase della. Il match ha avuto luogo in Italia ed i Lariani allenati dahanno battutoi Red Devils. Al termine dell'incontro, con le sue dichiarazioni Bruno Fernandes ha messo inle scelte tattiche di Carrick. Quest'ultimo, non avendo preso bene le parole del portoghese ex, ha deciso dilasciando in panchina per tutta la durata della gara di Premier League contro il Bournemouth allenato da

Manchester, Inghilterra - 25 ottobre 2026: Bruno Fernandes del Manchester United arriva allo stadio prima della partita di Premier League 2026/27 tra Manchester United e Bournemouth all'Old Trafford. (Foto di Dan Istitene/Getty Images)

Questa scelta, però, non ha cambiato la sorte dei mancuniani, i quali hanno perso 0-3 davanti al proprio pubblico. Nelle ultime ore, il noto quotidiano inglese The Sun ha riportato che Carrick, per oggi, ha voluto concedere alla sua squadra una giornata di riposo. Nonostante ciò, Bruno Fernandes ha voluto recarsi lo stesso a Carrington, dove si trova il centro sportivo dei Red Devils, per svolgere una seduta d'allenamento. Si pensa che il portoghese fosse lì per recuperare la propria condizione fisica. Inoltre, secondo il sito inglese già menzionato, al centro sportivo c'erano anche Omar Berrada e John Wilcox, rispettivamente amministratore delegato e direttore sportivo del Manchester United.