Il Real Betis si conferma essere la sorpresa più lieta di questo inizio di stagione del campionato spagnolo. Gli andalusi stanno vivendo un vero e proprio periodo d'oro sotto la guida di Manuel Pellegrini, in carica dal 2020. La sua carriera è sempre stata più che ottima, nonostante il suo operato rimanga sempre sottovalutato. Eppure, le ultime 6 stagioni con il Real Betis stanno riposizionando le luci sull'allenatore cileno.

⛔ ¡Álvaro Valles se hizo GIGANTE para evitar el tanto de Hugo González en el CeltaRealBetis!



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Valles è il muro del Real Betis

Con l'ex City in panchina, i biancoverdi hanno vinto una Copa del Rey (un grande traguardo per l'esiguo palmares dei Beticos) e hanno raggiunto una finale europea di, poi persa contro i più attrezzati e forti giocatori del Chelsea. La scorsa stagione però, il Real Betis è andato oltre ogni aspettativa conquistando la Champions League grazie al quinto posto finale. Un risultato che mancava da oltrein Andalusia e conquistato anche grazie all'elevata qualità della rosa.La rosa del Real Betis è un mix molto particolare di giocatori rivitalizzati, giovani talenti e calciatori che hanno alzato il proprio livello in maniera inspiegabile. Pellegrini ha fatto un grande lavoro nel recuperare il talento di, Lo Celso, Bellerin e Antony. Inoltre sta permettendo a talenti come, Facundo Bernal e Natan di potersi sviluppare con calma e senza eccessive pressioni. Eppure, ad essere valorizzate non sono solo queste tipologie di giocatori: anche calciatori come, 0 minuti in seconda divisone con il Las Palmas nel '24-'25, sono riusciti a ritagliarsi uno spazio importante nel club.

SIVIGLIA, SPAGNA - 17 OTTOBRE: Alvaro Valles del Real Betis Balompié festeggia il primo gol della sua squadra, segnato da Valentin Gomez (non inquadrato), durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Real Betis Balompié e FC Barcelona, ​​disputata il 17 ottobre 2026 allo stadio La Cartuja di Siviglia, in Spagna. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

Alvaro Valles è il portiere titolare del Real Betis. Nell'ultimo turno di campionato contro il Celta Vigo, l'estremo difensore iberico ha raggiunto il sesto clean sheet stagionale, vincendo anche il premio di MVP della partita (4 parate e 0.82 gol evitati). I suoi 43 interventi decisivi in stagione lo proiettano fra i migliori nel suo ruolo, nonostante la chiamata di Luis de la Fuente non si ancora giunta. Oltre ad aver conquistato il riconoscimento relativo alla miglior parata del mese di settembre (contro il Villarreal su Santi Comesana), il numero 1 Betico ha parato un rigore a Mbappé, risultando decisivo per l'1-0 finale del Real Betis.