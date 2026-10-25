L'allenatore 38enne sta iniziando a trovare continuità con il Villarreal: la dirigenza è convinta di aver fatto la scelta giusta per il futuro del club
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Il Villarreal sta tornando a fornire ottime prestazioni, dopo un inizio di stagione piuttosto complicato. Il Sottomarino Giallo ha vissuto delle ottime stagioni sotto la guida di Marcelino, uno dei migliori allenatori del panorama iberico. Con l'ex Valencia, il Villarreal ha ottenuto un quinto posto e soprattutto una terza posizione nella passata stagione. Tuttavia, le divergenze di vedute fra dirigenza e tecnico hanno portato all'addio di Marcelino al termine del campionato.Così, la società gialla ha puntato su un astro nascente della tattica spagnola: Inigo Perez. Proveniente dalla scuola basca come Iraola e Arteta, l'ex centrocampista di Athletic Club, Huesca, Maiorca, Numancia e Osasuna ha terminato precocemente la sua carriera da giocatore di campo. A 34 anni, Inigo Perez si ritira ed entra subito nello staff di Andoni Iraola nel Rayo Vallecano e insieme raggiungono un'ottima salvezza (2022-2023). La stagione successiva, Iraola va a cercare fortuna al Bournemouth in Premier League, lasciando la panchina madrilena a Francisco, per poi essere rilevata da Inigo Perez nel febbraio 2024. Inizia così l'avventura da tecnico ad alti livelli del giovane vice di Iraola.
Inigo Perez fa 100 in LigaIl Rayo Vallecano decide così di puntare su un allenatore giovanissimo, vedendo in lui grandissime potenzialità. Nonostante la scarsezza delle risorse a disposizione del club proletario, Inigo Perez riesce a condurre immediatamente la squadra ad una salvezza insperata. Nella stagione successiva arriva un clamoroso ottavo posto, che significa qualificazione europea. Infine, durante l'annata passata, Inigo Perez fa il massimo: finale di Conference League (persa contro il più attrezzato Crystal Palace) e ottavo posto confermato. Tuttavia, a fine stagione, il tecnico capisce che più di così non è possibile fare e allora decide di lasciare la panchina con i migliori ricordi possibili.
In estate, Inigo Perez viene così chiamato dall'ambizioso Villarreal, con cui sta iniziando a trovare un certo feeling. Nel derby vinto per 2-1 contro il Valencia, il 38enne ha raggiunto un traguardo molto importante: le 100 panchine in Liga. Il suo bilancio è di 31 vittorie, 35 pareggi e 34 sconfitte. Questo score lo pone fra i più giovani tecnici (38 anni, 9 mesi e 6 giorni) di sempre ad aver raggiunto questo prestigioso numero, superando Pep Guardiola (40 anni), Benitez (42 anni) e Luis Enrique (45 anni).
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