Il Villarreal sta tornando a fornire ottime prestazioni, dopo un inizio di stagione piuttosto complicato. Il Sottomarino Giallo ha vissuto delle ottime stagioni sotto la guida di Marcelino, uno dei migliori allenatori del panorama iberico. Con l'ex Valencia, il Villarreal ha ottenuto un quinto posto e soprattutto una terza posizione nella passata stagione. Tuttavia, le divergenze di vedute fra dirigenza e tecnico hanno portato all'addio di Marcelino al termine del campionato.

Iñigo Pérez is fascinating tactically. His teams manipulate space rather than simply occupy it, using coordinated rotations to disorganise defensive structures. Add his pressing triggers, verticality after regaining possession and willingness to adapt his build-up, and you have a… https://t.co/wcT4tGx4fv pic.twitter.com/8Y3479WyVP — ZonalBrains (@ZonalBrains) October 13, 2026

Inigo Perez fa 100 in Liga

Così, la società gialla ha puntato su un astro nascente della tattica spagnola:Proveniente dalla scuola basca come Iraola e Arteta, l'ex centrocampista di Athletic Club, Huesca, Maiorca, Numancia e Osasuna ha terminato precocemente la sua carriera da giocatore di campo. A 34 anni, Inigo Perez si ritira ed entra subito nello staff dinel Rayo Vallecano e insieme raggiungono un'ottima salvezza (2022-2023). La stagione successiva, Iraola va a cercare fortuna al Bournemouth in Premier League, lasciando la panchina madrilena a Francisco, per poi essere rilevata da Inigo Perez nel febbraio 2024. Inizia così l'avventura da tecnico ad alti livelli del giovane vice di Iraola.Il Rayo Vallecano decide così di puntare su un allenatore giovanissimo, vedendo in lui grandissime potenzialità. Nonostante la scarsezza delle risorse a disposizione del club proletario, Inigo Perez riesce a condurre immediatamente la squadra ad una salvezza insperata. Nella stagione successiva arriva un clamorosoposto, che significa qualificazione europea. Infine, durante l'annata passata, Inigo Perez fa il massimo: finale di Conference League (persa contro il più attrezzato Crystal Palace) e ottavo posto confermato. Tuttavia, a fine stagione, il tecnico capisce che più di così non è possibile fare e allora decide di lasciare la panchina con i migliori ricordi possibili.

LIVERPOOL, INGHILTERRA - 20 OTTOBRE: Inigo Perez, allenatore del Villarreal CF, osserva la situazione prima della partita della terza giornata della fase a girone unico della UEFA Champions League 2026/27 tra Liverpool FC e Villarreal CF, disputata ad Anfield il 20 ottobre 2026 a Liverpool, in Inghilterra. (Foto di Dan Istitene/Getty Images)

In estate, Inigo Perez viene così chiamato dall'ambizioso Villarreal, con cui sta iniziando a trovare un certo feeling. Nel derby vinto per 2-1 contro il Valencia, il 38enne ha raggiunto un traguardo molto importante: le 100 panchine in Liga. Il suo bilancio è di 31 vittorie, 35 pareggi e 34 sconfitte. Questo score lo pone fra i più giovani tecnici (38 anni, 9 mesi e 6 giorni) di sempre ad aver raggiunto questo prestigioso numero, superando Pep Guardiola (40 anni), Benitez (42 anni) e Luis Enrique (45 anni).