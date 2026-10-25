L'Athletic Club ha dato il colpo di grazia al Getafe di Pepe Bordalas. Dopo l'addio rumoroso di Ernesto Valverde (vincitore di una Copa del Rey nel 2023-2024 e capace di conquistare un quarto posto nel 2024-2025), la dirigenza basca ha deciso di fare una scelta abbastanza insolita per la panchina. In estate è così arrivato l'ex finalista di Champions League con il Borussia Dortmund, Edin Terzic. Inizialmente, c'era molto scetticismo attorno a questa decisione, anche per via dell'inizio a rilento, tuttavia nelle ultime settimane l'ambiente a Bilbao si è tranquillizzato.

🚨🚨🚨🎙 Nico Williams, sobre las palabras de Tainta: "Además del Barça, tuve ofertas del PSG o Arsenal y dije que NO. Estoy donde quiero estar". pic.twitter.com/j1cKH9B83c — Athletic Xtra (@AthleticXtra) October 25, 2026

Nico Williams sulle parole sibilline dell'agente

Il 4-o rifilato al Getafe nel pomeriggio di oggi ha portato l'Athletic Club a 12 punti, a solo 2 lunghezze dalla zona europea. Uno dei protagonisti della nuova era basca è sicuramentenumero 10 e leader della rosa. L'ala titolare della Spagna vuole ripartire dopo una stagione complicata, rovinata in parte dagli infortuni e dai rumors di mercato dell'estate passata.Nico Williams ha faticato parecchio durante l'annata appena trascorsa. Per lui sono arrivati solamentee 4 assist in 32 presenze stagionali. Inoltre, anche la sua Coppa del Mondo non è stata memorabile, nonostante l'assist in finale, complice una condizione fisica davvero precaria. Eppure, solo due stagioni fa, il suo nome era previsto nella formazione del Barcellona. Il trasferimento, previsto nell'estate 2025, era avanzato secondo il suo agentee l'accordo sarebbe saltato solamente per i problemi finanziari dei Blaugrana

BILBAO, SPAGNA - 25 OTTOBRE: Nico Williams dell'Athletic Club passa il pallone sotto la pressione di Kiko Femenia del Getafe CF, durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Athletic Club e Getafe CF, disputata allo stadio San Mamés il 25 ottobre 2026 a Bilbao, in Spagna. (Foto di Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

Queste parole sono già state smentite dal fratello Inaki e oggi, ci ha pensato proprio Nico Williams a ribadire le inesattezze del suo agente: "Mio fratello è già stato chiaro a riguardo. Non mi piace trovarmi in mezzo a queste voci, soprattutto perché le parole di Felix sono inesatte. La verità la conosce solo la mia famiglia. Non ho mai avuto dubbi nel rimanere qua, nonostante abbia ricevuto molte offerte da squadre top come PSG e Arsenal".