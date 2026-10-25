La rivalità tra Barcellona-Real Madrid non ha certo bisogno di presentazioni. Quando blaugrana e blancos scendono in campo ci si gioca molto di più di una partita: c'è in palio la supremazia sulla Spagna. Da decenni i due club tengono milioni di spettatori con gli occhi incollati al televisore, o sul terreno di gioco, e certamente questa sera non saranno da meno. Ma questa rivalità non è solo sul campo di gioco. Cosa rende ancora più appetibile questa faida? I giornali, le cui prime pagine, a volte ironiche, alimentano ancora di più gli sfottò tra entrambe le tifoserie.

Clasico, una partita e molteplici copertine: la sfida comincia nelle edicole

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Vada come vada, il Clasico di questa sera sarà la prima pagina del giorno dopo. Non si può certo fare diversamente quando l'intera Spagna si ferma per assistere alla partita tra le due big del calcio iberico, e non solo. Ovviamente il vincitore sarà posto al top della pagina, o magari il principale protagonista, ma quello che prende sempre di una prima pagina è il titolo. Non a caso i giornali sono popolari anche per la loro ironia o per il doppio senso nascosto nel titolo scritto a lettere maiuscole. Andiamo a rivedere le migliori prime pagine sul Clasico.L'ultimo Clasico disputato, come ricordiamo, ha visto ilvincere 2-0 (reti die Ferran) con i blaugrana che, in questo modo, non solo si sono assicurati i 3 punti in classifica ma anche la matematica vittoria de LaLiga. Una vittoria resa ancora più memorabile essendo arrivata proprio davanti agli acerrimi rivali. Un successo che Mundo Deportivo, il giorno dopo, ha pubblicato in prima pagina con il titolo di. Un titolo sicuramente semplice ma che dentro di se rispecchiava la supremazia del Barcellona sui blancos e sul calcio spagnolo.

E come non dimenticare la sfida disputata al Santiago Bernabeu il 2 maggio 2009. Quel tennistico 6-2 della macchina catalana guidata da Pep Guardiola che il giorno dopo ebbe il titolo su tutti i giornali: "Se acabò" (E' finita) scrisse MARCA, "Goleada, Humillacion y Campeones" pubblicò invece SPORT, "Sombrerazo" di Mundo Deportivo mentre El Periodico intitolò il capolavoro blaugrana con un semplice ma giusto "Històric".

I giornali impazzirono anche il giorno dopo la Manita blaugrana del 2010. Qui a prendersi la scena fu il quotidiano MARCA, il cui "MOUchisimo Barça" completò l'umiliazione della squadra, appunto, di José Mourinho. Un risultato che il Barcellona ha inflitto ai blancos anche nel 1995 e che MARCA mise in prima pagina con le cinque dita di una mano e con il titolo "Le devolvio la manita" (Le restituisco la mano").

BARCELLONA, SPAGNA - 20 NOVEMBRE: Un tifoso del Barcellona sceglie una sciarpa della squadra sulla Rambla, prima della partita di Liga tra Barcellona e Real Madrid al Camp Nou, il 20 novembre 2004, a Barcellona, ​​in Spagna. (Foto di Denis Doyle/Getty Images)

"Che batosta!", "Festa madrilena" o "Addio duro" sono alcuni dei titoli pubblicati, invece, il giorno il poker del Real Madrid rifilato al Barcellona nella semifinale della Coppa del Re nel 2023. "CHE BALLO!" fu il titolo di Marca. Ma quando si parla di Clasico, non si può certo dimenticare quella sera del 2005 quando Ronaldinho conquistò da solo il Santiago Bernabeu prendendosi anche gli applausi dell'intero impianto. Una prova da marziano che SPORT elogiò con il titolo "Viva la madre que os pario!" (Viva la madre che lo ha partorito"). Chissà lunedì chi si prenderà la prima pagina.