Cristiano Ronaldo è stato protagonista di una simpatica storia social, rispondendo all'appello dei giovani calciatori del Clube Oriental de Lisboa, squadra giovanile della capitale portoghese. I ragazzi avevano lanciato una sfida su Instagram per conquistare la possibilità di decidere come svolgere il successivo allenamento, ma per raggiungere l'obiettivo serviva anche il commento di almeno un calciatore famoso. Una richiesta che sembrava difficile da soddisfare, ma che alla fine ha trovato una risposta inaspettata proprio da parte di CR7, trasformando l'iniziativa in una bella sorpresa per tutto il gruppo.

La sfida social dei giovani dell'Oriental Lisboa e la risposta di Cristiano Ronaldo

I giovani calciatori dell'Oriental Lisboa avevano chiesto di raggiungere 3.000 like e 200 commenti sotto al loro post, aggiungendo una terza condizione: ottenere la risposta di un giocatore famoso. In palio c'era un allenamento libero, durante il quale i ragazzi avrebbero potuto divertirsi in campo senza seguire le consuete indicazioni del proprio allenatore. Le prime due condizioni sono state ampiamente superate, grazie alla partecipazione degli utenti, ma mancava ancora il requisito più difficile da soddisfare.

RIYADH, ARABIA SAUDITA - 21 MAGGIO: Cristiano Ronaldo dell'Al Nassr festeggia il gol del quarto gol della sua squadra durante la partita di Saudi Pro League tra Al Nassr e Damac all'Al Awwal Park il 21 maggio 2026 a Riyadh, Arabia Saudita. (Foto di Yasser Bakhsh/Getty Images)

A risolvere la situazione è stato proprio Cristiano Ronaldo, che ha risposto direttamente alla pubblicazione, lasciando un messaggio rivolto ai giovani calciatori: "Godetevi l'allenamento libero, ragazzi!".

Un commento breve, ma sufficiente per completare la sfida e trasformare una semplice iniziativa in un fenomeno estremamente virale. La partecipazione di CR7 ha infatti portato la pubblicazione a superare di gran lunga gli obiettivi iniziali, con centinaia di migliaia di interazioni e ripubblicazioni sulle pagine principali che parlano di calcio sui social. Il post infatti ha raggiunto ben 466.000 mi piace e 11.000 commenti, venendo inviato più di 70.000 volte.

Caricamento post Instagram...

del campione dell'Al-Nassr, che ha sicuramente regalato gioia a quei bambini appassionati di calcio nonostante siasu Instagram.