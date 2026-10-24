Grazie al suo gol contro l'Al-Faisaly, Cristiano Ronaldo è a sole 18 reti dalla leggenda, dal traguardo tanto ambito dei 1000 gol in carriera. Il suo quinto gol in nove presenze permette al Al Nassr di trovare l'ottava vittoria in stagione e restare in scia dell'Al-Hilal a quota 27 punti.

Il fuoriclasse portoghese ha trovato il gol al minuto 49 con un colpo di testa su cross del suo connazionale Joao Felix. Il tiro ha trovato la deviazione di Andrei Girotto e nel corso della giornata di ieri si era aperta una discussione se assegnare o meno la rete a CR7. Polemica conclusa dalla federazione della Saudi Pro League che assegna ufficialmente la marcatura a Ronaldo.

Quando raggiungerà quota 1000? I due scenari possibili

Tutti sanno che con estrema probabilità Cristiano Ronaldo arriverà a 1000 reti in carriera, proviamo ad. Il fuoriclasse di Madeira ci ha sempre abituati a numeri esorbitanti, da quando si è trasferito in Arabia ha segnato bentotali tra le due competizioni.

Considerando anche il rientro in nazionale e una media di un gol a partita, raggiungerebbe 1000 marcature l'8 dicembre 2026 nella partita tra Al Nassr e Al-Gharafa. Invece facendo un pensiero su due reti a partita il tanto ambito record arriverebbe il 24 novembre 2026 contro Al-Sadd. Il calcio, si sa, nonè una scienza scritta però le probabilità di vedere Cristiano Ronaldo raggiungere 1000 gol in carriera prima del 2027 sono davvero alte.

RIYAD, ARABIA SAUDITA - 7 MAGGIO: Cristiano Ronaldo, dell'Al-Nassr, appare abbattuto dopo che Houssem Aouar, dell'Al-Ittihad, segna il terzo gol per la sua squadra durante la partita della Saudi Pro League tra Al-Nassr e Al-Ittihad, disputata all'Al-Awwal Park il 7 maggio 2025 a Riyad, in Arabia Saudita. (Foto di Yasser Bakhsh/Getty Images)

Il rientro in nazionale il 14 novembre in Nations League

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