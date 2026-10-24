Cristiano Ronaldo è a quota 982 reti in carriera: mancano soltanto 18 gol per raggiungere lo storico traguardo dei 1000
Grazie al suo gol contro l'Al-Faisaly, Cristiano Ronaldo è a sole 18 reti dalla leggenda, dal traguardo tanto ambito dei 1000 gol in carriera. Il suo quinto gol in nove presenze permette al Al Nassr di trovare l'ottava vittoria in stagione e restare in scia dell'Al-Hilal a quota 27 punti.
Il fuoriclasse portoghese ha trovato il gol al minuto 49 con un colpo di testa su cross del suo connazionale Joao Felix. Il tiro ha trovato la deviazione di Andrei Girotto e nel corso della giornata di ieri si era aperta una discussione se assegnare o meno la rete a CR7. Polemica conclusa dalla federazione della Saudi Pro League che assegna ufficialmente la marcatura a Ronaldo.
Quando raggiungerà quota 1000? I due scenari possibiliTutti sanno che con estrema probabilità Cristiano Ronaldo arriverà a 1000 reti in carriera, proviamo ad ipotizzare il momento in cui accadrà. Il fuoriclasse di Madeira ci ha sempre abituati a numeri esorbitanti, da quando si è trasferito in Arabia ha segnato ben 107 gol in campionato e 6 nella AFC in sole 116 presenze totali tra le due competizioni.
Considerando anche il rientro in nazionale e una media di un gol a partita, raggiungerebbe 1000 marcature l'8 dicembre 2026 nella partita tra Al Nassr e Al-Gharafa. Invece facendo un pensiero su due reti a partita il tanto ambito record arriverebbe il 24 novembre 2026 contro Al-Sadd. Il calcio, si sa, nonè una scienza scritta però le probabilità di vedere Cristiano Ronaldo raggiungere 1000 gol in carriera prima del 2027 sono davvero alte.
Il rientro in nazionale il 14 novembre in Nations LeagueIl suo possibile ritorno in Nazionale potrebbe essere già questo novembre contro la Danimarca per la quinta giornata della fase a gironi della Nations League. Successivamente il Portogallo affronterà il Galles e si passerà alla fase a eliminazione diretta della competizione.
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