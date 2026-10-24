Quale partita può accendere le ambizioni e la scintilla di un blaugrana, se non il Clásico? Nella serata di domani, Lamine Yamal si prepara a vivere una prima volta speciale davanti ai propri tifosi: il fenomeno blaugrana sfiderà infatti il Real Madrid per la prima volta al Camp Nou, dove l'obiettivo sarà continuare a trascinare il suo Barcellona dopo un avvio di stagione da urlo, sia a livello collettivo che a livello individuale. I Blancos sono avvisati: il suo Barca sta dominando in Liga, e Yamal è incontenibile.

Yamal, una prima volta speciale al Camp Nou: il precedente amaro e l'infortunio

Per, il prossimonon sarà come gli altri. Il diciannovenne giocherà per la prima volta la sfida storica contro i Blancos davanti al proprio pubblico, nello '', in un appuntamento imperdibile per ogni amante del calcio e dal valore simbolico, oltre che sportivo, in una sfida che può infatti giàla corsa al titolo. Il Barcellona arriva all'appuntamento con sei punti disul Real Madrid e l'occasione di consolidare il proprioin classifica, mentre dall'altra parte ci sarà José Mourinho, chiamato a preparare una partita nella qualel'impatto dell'armata offensiva catalana sarà fondamentale.

L'ultimo Clásico, disputato al Camp Nou lo scorso 10 maggio, aveva lasciato a Yamal un conto in sospeso. Un infortunio al bicipite femorale, rimediato contro il Celta Vigo due settimane prima, gli aveva impedito di scendere in campo nella super sfida tra le due potenze spagnole, conclusa in vittoria proprio per i blaugrana, per 2-0: Lamine aveva seguito dalla tribuna una serata storica, esultando per il gol di Ferran Torres e per la punizione vincente di Marcus Rashford. Una gioia collettiva, ma senza la possibilità di contribuire sul terreno di gioco: ora invece, il calendario e una straordinaria forma personale, gli offre l'occasione di rifarsi proprio davanti ai propri tifosi.

BARCELLONA, SPAGNA - 09 SETTEMBRE: Lamine Yamal dell'FC Barcelona segna il quarto gol della sua squadra durante la partita di UEFA Champions League 2026/27 League Fase MD1 tra FC Barcelona e Feyenoord al Camp Nou il 09 settembre 2026 a Barcellona, Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

Yamal contro il Real Madrid: i numeri dei precedenti

Il bilancio dinei nove Clásicos disputati, parla di cinque vittorie e di quattro sconfitte, con, conquistando anche tre dei quattro trofei assegnati negli scontri diretti contro i Blancos, tra cui ladel 2025, nella quale servì due assist. Indimenticabile, per lui e per tutto il popolo blaugrana, ilal Bernabeu dell'ottobre 2024, impreziosito da una sua rete, ma anche la successivadel 2025, vinta 5-2 dal Barca, che ha confermato quanto possa essereper la sua squadra.

Da allora, la crescita del numero dieci non riguarda soltanto i gol, ma anche un forte senso di responsabilità e di leadership, diventando uno dei punti di riferimento della squadra anche a livello emotivo. Tuttavia, i numeri ci sono e sono fenomenali, meritevoli di essere riportati: 10 gol e 10 assist in dodici partite, considerando tutte le competizioni. Fuori dal comune, considerando l'età e il peso specifico nella squadra in cui gioca. Yamal è pronto, il Real Madrid lo è?