Fabio Carvalho ha vissuto un periodo difficile durante la sua esperienza al Liverpool, dove le poche opportunità di trovare spazio in prima squadra hanno finito per condizionare anche la sua vita fuori dal campo. Arrivato ad Anfield nell'estate del 2022 dopo essersi messo in mostra con la maglia del Fulham, il centrocampista portoghese non è riuscito a imporsi nelle gerarchie della squadra, trovando maggiore continuità soltanto durante i successivi prestiti al Lipsia e all'Hull City.

Le difficoltà incontrate durante la sua breve esperienza con i Reds hanno avuto ripercussioni anche sul suo comportamento nella vita di tutti giorni, con serate nei locali e un rapporto sempre più problematico con l'alcol.

Fabio Carvalho e il periodo difficile al Liverpool

Nell'estate del 2024, Carvalho ha lasciato definitivamente il Liverpool per trasferirsi al Brentford, club che ha investito su di lui per rilanciarne le ambizioni. Il centrocampista ha cercato di ritagliarsi uno spazio importante nella nuova squadra, ma il suo percorso è stato successivamente condizionato da un grave infortunio al ginocchio, che lo ha costretto a fermarsi a lungo. In questa stagione il portoghese è tornato ad allenarsi con il gruppo dopo un lungo percorso di riabilitazione, con l'obiettivo di riconquistare gradualmente il proprio spazio. Il rientro rappresenta un passaggio importante dopo mesi difficili, durante i quali ha dovuto affrontare non soltanto le conseguenze dell'infortunio, ma anche le sfide personali raccontate nella sua intervista.

LIVERPOOL, INGHILTERRA - 27 AGOSTO: Fabio Carvalho del Liverpool in azione durante la partita di Premier League tra Liverpool FC e AFC Bournemouth ad Anfield il 27 agosto 2022 a Liverpool, Inghilterra. (Foto di Michael Regan/Getty Images)

In un'intervista pubblicata dal quotidiano britannico The Sun, Carvalho ha ripercorso quei momenti complicati, soffermandosi sul rapporto con l'alcol, sul senso di vuoto che provava lontano dal terreno di gioco e sul ruolo della religione nel suo cambiamento personale: "Ho iniziato a uscire e a bere. Facevo cose folli fuori dal campo".

Caricamento post Instagram...

Ha poi terminato l'intervista parlando di come la Bibbia gli abbia svoltato la vita in un momento complicatissimo della vita del calciatore: "Tornavo a casa dai locali e. Mi sentivo, poi ho preso la mia Bibbia. Non che sia cambiato tutto all'istante, ma sapevo che c'era".