Il Brentford continua a crescere e, dopo aver solamente sfiorato l’Europa nella passata stagione, il 2026/27 è iniziato con segnali decisamente incoraggianti. La squadra di Keith Andrews ha raccolto 9 punti nelle prime cinque giornate, senza ancora perdere: due vittorie e tre pareggi, con 10 gol realizzati e appena 4 subiti. È il miglior avvio dei Bees da quando giocano in Premier League.

Il percorso del Brentford è da grande squadra

A pochi centimetri dall'Europa

A rendere ancora più interessante il percorso è soprattutto la qualità degli avversari affrontati. Il Brentford ha aperto il campionato, ha pareggiato contro Leeds, Sunderland e Bournemouth e poi ha mandato un messaggio importante al resto della Premier superando 3-0 il Chelsea al Gtech Community Stadium. Non sembra quindi soltanto una buona partenza. Il Brentford arriva da una stagione nella quale l’Europa è sfumata praticamente sul traguardo: il pareggio per 1-1 ad Anfield contro il Liverpool nell’ultima giornata del 2025/26 non è stato sufficiente per conquistare la qualificazione.Adesso l’obiettivo sembra essere quello di compiere finalmente l’ultimo passo. Andrews ha parlato apertamente della necessità di “rompere il soffitto” e portare il club nelle competizioni europee. La concorrenza sarà enorme. Brighton, Bournemouth, Aston Villa e le grandi che hanno iniziato con qualche difficoltà rendono la corsa estremamente affollata. Ma il Brentford ha ormai esperienza, identità e soprattutto quella continuità che negli ultimi anni gli ha permesso di stabilizzarsi nella parte alta della Premier.

BRENTFORD, INGHILTERRA - 18 SETTEMBRE: Keith Andrews, allenatore del Brentford, festeggia dopo la vittoria della squadra nella partita di Premier League 2026/27 tra Brentford e Chelsea FC al Gtech Community Stadium, il 18 settembre 2026 a Brentford, Inghilterra. (Foto di Alex Pantling/Getty Images)

Le prossime settimane diranno molto: dopo la sosta arriveranno Aston Villa e Liverpool, due partite che potranno misurare ulteriormente le ambizioni dei Bees. Un anno fa l’Europa è rimasta a pochi centimetri. Questa volta il Brentford vuole trasformare il sogno in realtà.