L'ex difensore ha vinto una Coppa Libertadore con il Boca Juniors poi, una volta ritirato, ha rilevato l'impresa di demolizioni di famiglia
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Da campione con il Boca Juniors a demolitore di edifici. La vita ha riservato un grande cambiamento di carriera a Facundo Imboden. Dagli esordi con gli Xeneizes nel 2000, il difensore argentino ha poi girato il continente sudamericano vestendo diverse maglia fino al ritiro nel 2011. Proprio in quel momento, il classe '80 ha preso la decisione di cambiare completamente vita rilevando l'impresa di demolizione di famiglia. Il tutto senza mai allontanarsi dal mondo del pallone.
Facundo Imboden, da campione al Boca con Riquelme a demolitore di edificiCome si sa molte volte la vita può riservare vere e proprie novità. Non si può mai conoscere il proprio futuro neanche quando hai calcato per anni i campi da calcio. È il caso di Facundo Imboden. Ex difensore classe 1980, Imboden entrò a fare parte del settore giovanile del Boca Juniors a soli 9 anni. Dieci anni dopo, fece il suo debutto con gli Xeneize come terzino sinistro nella vittoria per 3-2 contro il Colón de Santa Fe, prima di essere sostituito durante l'intervallo.
Dopo aver lasciato il calcio professionistico, nel 2011, Imboden ha deciso di cambiare completamente vita: adesso si dedica alla demolizione di edifici: "Dal cacciare i giocatori dal campo sono passato al demolire case", come ha scherzosamente ammesso in un'intervista a Infobae. Ma il suo drastico cambio di carriera non lo ha allontanato dal calcio: al momento gestisce il settore giovanile del Gimnasia de Ituzaingó, la squadra del suo quartiere.
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