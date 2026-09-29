Da campione con il Boca Juniors a demolitore di edifici. La vita ha riservato un grande cambiamento di carriera a Facundo Imboden. Dagli esordi con gli Xeneizes nel 2000, il difensore argentino ha poi girato il continente sudamericano vestendo diverse maglia fino al ritiro nel 2011. Proprio in quel momento, il classe '80 ha preso la decisione di cambiare completamente vita rilevando l'impresa di demolizione di famiglia. Il tutto senza mai allontanarsi dal mondo del pallone.

Facundo Imboden, da campione al Boca con Riquelme a demolitore di edifici

Dieci anni dopo,

f

ece il suo debutto con gli Xeneize come terzino sinistro

nella vittoria per 3-2 contro il Colón de Santa Fe, prima di essere sostituito durante l'intervallo.

Fue campeón en Boca con Riquelme y ahora se dedica a demoler edificios - TyC Sports https://t.co/lYyQMUfZNv — TyC Sports (@TyCSports) September 29, 2026

L'avventura con il Boca non sarà però emozionante, appena

dieci partite, tuttavia

condivise quella esperienza con in squadra idoli del calibro di

Juan Román

e Martín

Palermo

, riuscendo a vincere la Copa Libertadores nel 2001.

Proprio quell'anno il club lo cedette in prestito, prima al Belgrano e poi al Millonarios. Ma le sue migliori stagioni le vivrà con la maglia dell'Universidad Catolica dove, in cinque anni, collezionerà 117 presenze e diventato uno dei migliori giocatori del campionato tanto da finire nell'ottica della Nazionale, senza però mai esordire.

Come si sa molte volte la vita può riservare vere e proprie novità. Non si può mai conoscere il proprio futuro neanche quando hai calcato per anni i campi da calcio. È il caso di Facundo. Ex difensore classe 1980, Imboden entrò a fare parte del settore giovanile dela soli 9 anni.

Román Riquelme, presidente del Boca Juniors. (Foto di Marcos Brindicci/Getty Images)

Dopo aver lasciato il calcio professionistico, nel 2011, Imboden ha deciso di cambiare completamente vita: adesso si dedica alla demolizione di edifici: "Dal cacciare i giocatori dal campo sono passato al demolire case", come ha scherzosamente ammesso in un'intervista a Infobae. Ma il suo drastico cambio di carriera non lo ha allontanato dal calcio: al momento gestisce il settore giovanile del Gimnasia de Ituzaingó, la squadra del suo quartiere.