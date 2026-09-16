Più di 30mila persone in Brasile si chiamano Riquelme in onore dell'ex calciatore del Boca Juniors. Il calciatore, scoprendo l'influenza che ha avuto nel paese "rivale", si è detto onorato di aver ispirato così tante famiglie.

La reacción de Riquelme al enterarse que 30.000 brasileños llevan su nombre: "Me genera..." - TyC Sports https://t.co/EzpQtvfl4x — TyC Sports (@TyCSports) September 16, 2026

Brasile, l'esercito dei "Riquelme"

L'ultimo censimento del popolo brasiliano ha svelato un dato incredibile.. O meglio, per essere precisi, più di 25mila all'anagrafe sono veri "Riquelme", mentre gli altri 6 mila hanno delle varianti come. Ovviamente, la maggior parte di queste persone è nata nel periodo che va dal 2000 al 2009, ovvero il decennio in cui Riquelme era all'apice della sua carriera,

Alla vigilia del match di Copa Sudamericana tra San Paolo e Boca - match terminato 1 a 1 e che ha garantito agli argentini l'accesso alle semifinali - il giornalista brasiliano Flavio Prado, grande tifoso di Riquelme e del Boca, ha messo al corrente l'ex centrocampista di questo dato.

"Voglio solo dire grazie"

Sono molto contento. Amo il calcio e ho una grande ammirazione per i calciatori brasiliani.

Il fatto che padri e madri abbiano deciso di dare ai loro figli il mio nome mi rende molto felice

". Curiosità, tra i vari Riquelme ci sono proprio alcuni calciatori brasiliani professionisti: c'è un Riquelme nel Fluminense, uno nel Vasco da Gama e uno nell'Atletico Paranaense.

L'ex centrocampista delsi è detto felicissimo di scoprire così tanto amore. "

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 20 FEBBRAIO: I tifosi del Boca Juniors sventolano una bandiera raffigurante l’ex stella del calcio e attuale presidente del Boca Juniors, Juan Román Riquelme, durante la partita del Torneo Apertura Mercado Libre 2026 tra Boca Juniors e Racing Club allo stadio Alberto J. Armando, il 20 febbraio 2026 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

L'argentino ha sottolineato poi che, nonostante la rivalità che scorre tra le due nazioni, Argentina e Brasile hanno un modo di vivere il calcio molto simile. "Il Brasile è un Paese che ama il calcio, lo adora proprio come noi. Sentiamo tanto affetto, proprio come i brasiliani". Per concludere è tornato sull'amore dei brasiliani nei suoi confronti: "Il fatto che un padre o una madre vogliano dare ai propri figli il mio nome è travolgente . Mi piacerebbe incontrare tutti e 30.000 per dare loro un bacio e un abbraccio. Solo per dire grazie, è un momento di grande felicità per me".