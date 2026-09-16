30mila persone in Brasile si chiamano RIquelme. La reazione dell'ex stella argentina: "Non posso dire nient'altro che grazie".

Francesco Di Chio
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Più di 30mila persone in Brasile si chiamano Riquelme in onore dell'ex calciatore del Boca Juniors. Il calciatore, scoprendo l'influenza che ha avuto nel paese "rivale", si è detto onorato di aver ispirato così tante famiglie.

Brasile, l'esercito dei "Riquelme"

L'ultimo censimento del popolo brasiliano ha svelato un dato incredibile. In Brasile, infatti, risultano esserci 31.684 di nome Riquelme. O meglio, per essere precisi, più di 25mila all'anagrafe sono veri "Riquelme", mentre gli altri 6 mila hanno delle varianti come Rikelme, Rykelme, Rickelme o Rikelmi. Ovviamente, la maggior parte di queste persone è nata nel periodo che va dal 2000 al 2009, ovvero il decennio in cui Riquelme era all'apice della sua carriera, trascinando il Boca Juniors alla conquista di 3 Copa Libertadores.
Boca Juniors v Gimnasia MDZ - Torneo Apertura 2026

Alla vigilia del match di Copa Sudamericana tra San Paolo e Boca - match terminato 1 a 1 e che ha garantito agli argentini l'accesso alle semifinali - il giornalista brasiliano Flavio Prado, grande tifoso di Riquelme e del Boca, ha messo al corrente l'ex centrocampista di questo dato.

"Voglio solo dire grazie"

L'ex centrocampista del Villareal si è detto felicissimo di scoprire così tanto amore. "Sono molto contento. Amo il calcio e ho una grande ammirazione per i calciatori brasiliani. Il fatto che padri e madri abbiano deciso di dare ai loro figli il mio nome mi rende molto felice". Curiosità, tra i vari Riquelme ci sono proprio alcuni calciatori brasiliani professionisti: c'è un Riquelme nel Fluminense, uno nel Vasco da Gama e uno nell'Atletico Paranaense.

Boca Juniors v Racing Club - Torneo Apertura 2026
BUENOS AIRES, ARGENTINA - 20 FEBBRAIO: I tifosi del Boca Juniors sventolano una bandiera raffigurante l’ex stella del calcio e attuale presidente del Boca Juniors, Juan Román Riquelme, durante la partita del Torneo Apertura Mercado Libre 2026 tra Boca Juniors e Racing Club allo stadio Alberto J. Armando, il 20 febbraio 2026 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

L'argentino ha sottolineato poi che, nonostante la rivalità che scorre tra le due nazioni, Argentina e Brasile hanno un modo di vivere il calcio molto simile. "Il Brasile è un Paese che ama il calcio, lo adora proprio come noi. Sentiamo tanto affetto, proprio come i brasiliani". Per concludere è tornato sull'amore dei brasiliani nei suoi confronti: "Il fatto che un padre o una madre vogliano dare ai propri figli il mio nome è travolgente . Mi piacerebbe incontrare tutti e 30.000 per dare loro un bacio e un abbraccio. Solo per dire grazie, è un momento di grande felicità per me".

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