Il post annuncio di Messi con l'addio alla Nazionale.
Dopo il Mondiale, Messi ritorna in campo in MLS e si prende la standing ovation
L'Argentina sta voltando pagina. La sua lunghissima storia, legata a doppio filo alla carriera leggendaria di Lionel Messi, si arricchirà di un nuovo capitolo. Il post Messi assume sempre più le sembianze di un'era del tutto nuova a cui ci si dovrà abituare in fretta.
Argentina, al via la nuova era: attesa per le prime gare senza MessiIl prossimo lunedì 7 settembre verranno divulgati i primi impegni ai quali la Seleccion prenderà parte senza il contributo dell'8 volte vincitore del Pallone d'Oro. Come noto, infatti, al termine della quinta giornata di campionato di Serie A, comincerà una lunga sosta adibita alle partite delle Nazionali. Per l'Argentina sarà come una "prima volta" assoluta. Nonostante si sia formalmente ritirato, c'è ancora qualche tifoso già nostalgico e voglioso di rivedere Lionel Messi di nuovo in campo.
Come riporta TyC Sports, difficile sciogliere già oggi le riserve. Occorrerà aspettare le riflessioni del Dieci per comprendere se vorrà dare un ultimo saluto ai tifosi argentini nel suo modo migliore, incantando sul campo. Come detto, al momento, non resta che aggrapparsi alla volontà del 39enne. L'attesa si fa stimolante anche per capire anche quali saranno le prime nazionali che inaugureranno la nuova era argentina. Attualmente non si conoscono rivali e neppure le sedi delle gare amichevoli da cui è attesa la Seleccion.
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