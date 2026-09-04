L'Argentina sta voltando pagina. La sua lunghissima storia, legata a doppio filo alla carriera leggendaria di Lionel Messi, si arricchirà di un nuovo capitolo. Il post Messi assume sempre più le sembianze di un'era del tutto nuova a cui ci si dovrà abituare in fretta.

Argentina, al via la nuova era: attesa per le prime gare senza Messi

Il prossimoverranno divulgati i primi impegni ai quali la Seleccion prenderà parte senza il contributo dell'8 volte vincitore del Pallone d'Oro. Come noto, infatti, al termine della quinta giornata di campionato di Serie A, comincerà una lunga sosta adibita alle partite delle Nazionali. Per l'Argentina sarà come una "prima volta" assoluta. Nonostante si sia formalmente ritirato, c'è ancora qualche tifoso già nostalgico e voglioso di rivedere

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 31 MARZO: Nicolas Otamendi dell'Argentina festeggia con i compagni di squadra dopo aver segnato il terzo gol della sua squadra durante la partita amichevole internazionale tra Argentina e Zambia allo Stadio Alberto J. Armando il 31 marzo 2026 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

Come riporta TyC Sports, difficile sciogliere già oggi le riserve. Occorrerà aspettare le riflessioni del Dieci per comprendere se vorrà dare un ultimo saluto ai tifosi argentini nel suo modo migliore, incantando sul campo. Come detto, al momento, non resta che aggrapparsi alla volontà del 39enne. L'attesa si fa stimolante anche per capire anche quali saranno le prime nazionali che inaugureranno la nuova era argentina. Attualmente non si conoscono rivali e neppure le sedi delle gare amichevoli da cui è attesa la Seleccion.

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, proprio dov'è nato Messi, sono le città papabili per accogliere l'Argentina. In tal senso sono state avviate le trattative e mancherebbero, stando a TycSport, soltanto gli annunci ufficiali. I tre volte Campioni del Mondo dovranno scontare, inoltre, la sanzione che l'UEFA ha comminato loro a seguito della finale con la Spagna dello scorso 19 luglio. Nelle prime due gare casalinghe, lo stadio avrà. I calciatorisaranno alle prese con le relative squalifiche.