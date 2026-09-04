"Così, de botto", Udonis Haslem arriva a Frosinone e piazza una maglia dei Miami Heat nel museo. Sembra l'inizio di una barzelletta, invece è successo davvero. La leggenda della franchigia di Miami è arrivata nel capoluogo ciociaro, ha visitato il centro sportivo e lo stadio Benito Stirpe e ha incontrato prima squadra, Primavera e rappresentanza femminile. Alla fine della visita è arrivato anche lo scambio di maglie: il Frosinone gli ha consegnato la propria divisa, mentre Haslem ha lasciato una sua storica canotta dei Miami Heat numero 40.

Haslem e il Frosinone, ma chi lo avrebbe mai detto?

Un cimelio mica male per il museo del club giallazzurro. Perché dietro quella canotta c'è una delle carriere più particolari della storia recente della NBA. Haslem, nato e cresciuto proprio a Miami, dopo l'esperienza universitaria in Florida e una parentesi professionistica in Francia, è diventato una bandiera assoluta degli Heat.

Dal 2003 al 2023 ha indossato esclusivamente la maglia di Miami, disputando 20 stagioni NBA con la stessa franchigia. Un'impresa riuscita nella storia della lega soltanto a pochissimi giocatori, tra cui Kobe Bryant e Dirk Nowitzki. Con gli Heat ha conquistato tre titoli NBA, nel 2006, nel 2012 e nel 2013, condividendo lo spogliatoio con campioni del calibro di Shaquille O'Neal, Dwyane Wade e LeBron James. Ha inoltre disputato cinque Finals ed è diventato il miglior rimbalzista nella storia della franchigia.

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Negli ultimi anni, il suo ruolo sul parquet è diventato sempre più marginale, ma il suo peso all'interno dello spogliatoio è rimasto enorme. Haslem è diventato uno dei simboli della cosiddetta “Heat Culture”, incarnando leadership, durezza e appartenenza alla squadra.

RIETI, ITALIA - 09 AGOSTO: Mattia Zaccagni della SS Lazio gareggia per la palla con Gabriele Calvani del Frosinone Calcio durante la partita amichevole pre-campionato tra Frosinone Calcio e SS Lazio allo stadio Benito Stirpe il 09 agosto 2026 a Rieti, Italia. (Foto di Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Il riconoscimento definitivo è arrivato dopo il ritiro, nel 2023: nel gennaio 2024 i Miami Heat hanno ritirato la sua maglia numero 40, consegnandola alla storia della franchigia. E adesso una parte di quella storia è finita, almeno simbolicamente, anche a Frosinone. Una canotta NBA appartenuta a uno dei giocatori più fedeli di sempre a una singola squadra è stata lasciata al club ciociaro.

Una visita tutt'altro che casuale: Haslem è infatti legato al fondo Clara Vista, che quest'estate ha acquisito l'80% del Frosinone Calcio. L'ex campione NBA è inoltre azionista di minoranza dell'Ipswich Town, altro club riconducibile allo stesso gruppo. Insomma, Frosinone e Miami sono molto più vicine di quanto si potrebbe pensare. E ora, nel museo giallazzurro, c'è anche un piccolo pezzo di storia della NBA.