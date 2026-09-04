Lo scontro tra FIFA e UEFA si fa sempre più teso. Dopo le pesanti accuse mosse dall'organo del calcio europeo nei confronti di Gianni Infantino, in merito al caso FIFA Forwards Enterprises, iniziativa fallita a causa delle tanti pressioni mediatiche che riguardava la vendita del 20% dei diritti commerciali dei prossimi Mondiali (e di altri eventi o tornei organizzati dalla FIFA) a investitori privati, la federazione del calcio internazionale ha deciso di reagire attraverso un documento depositato a un tribunale statunitense.

La FIFA difende Infantino contro la UEFA

L'ultimo episodio di una telenovela che sembra non trovare una fine, ha visto lapresentare dei documenti presso il tribunale diper richiedere l'acquisizione di prove da parte di quello che sarebbe stato il principale investitore del progetto FIFA Forwards Enterprises, il fondo di investimento newyorkese, Thrive Capital Management, gestito da, fratello del genero di Donald Trump.

In tutta risposta, la FIFA ha deciso di far ricorso depositando un documento presso un tribunale statunitense chiedendo alla corte di opporsi entro la fine del mese alla denuncia presentata dalla UEFA. All'interno della richiesta, l'organo del calcio mondiale ha definito la documentazione della UEFA affetta da "carenze legali" precisando come l'idea del FIFA Forwards Enterprises fosse soltanto una proposta.

BRASILIA, BRASILE - 26 GENNAIO: Il presidente della FIFA Gianni Infantino parla alla stampa dopo l'incontro con il presidente brasiliano Lula da Silva, Samir Xaud, presidente della Federazione calcistica brasiliana (CBF), e Carlo Ancelotti, allenatore della nazionale di calcio brasiliana, al Palazzo del Planalto il 26 gennaio 2026 a Brasilia, in Brasile. (Foto di Ton Molina/Getty Images)

"Campagna diffamatoria"

All'interno dell'istanza presentata in tribunale, la FIFA ha parlato addirittura di "campagna diffamatoria": "Anziché partecipare a questo processo democratico, la UEFA pubblica un comunicato stampa, l'inizio di una campagna diffamatoria che durerà settimane contro la FIFA e la sua dirigenza".

BREAKING: FIFA has accused European football's governing body, UEFA, of a 'smear campaign' against Gianni Infantino after the body said it was preparing to bring criminal proceedings against the FIFA boss.https://t.co/cE0m4v8gl9 pic.twitter.com/p1sdo2SSLi — Sky News (@SkyNews) September 3, 2026

Infine, l'organo del calcio mondiale ha difeso la propria posizione in merito al Forwards Enterprises sottolineando come il progetto avesse una finalità di crescita dello sport nel mondo: "Se il calcio si rafforza nei paesi in via di sviluppo, la competizione globale aumenta, il che in definitiva riduce il potere di mercato della UEFA e offre maggiore concorrenza per i suoi tornei di punta. Raccogliendo fondi per consentire ad alcune delle federazioni affiliate alla FIFA di dimensioni minori di sviluppare meglio il calcio, la Federazione calcistica australiana (citata come esempio) porterebbe un maggior numero di giocatori provenienti da queste nazioni a scegliere di rappresentare i propri paesi d'origine e a giocare nei campionati nazionali, anziché giocare all'estero".