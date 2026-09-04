Federico Chiesa non riesce più ad essere protagonista e il Liverpool gli assesta il colpo di grazia: l'allenatore Iraola lo ha escluso dalla lista consegnata alla UEFA per la prima fase della Champions League. Una decisione che riapre immediatamente gli interrogativi sul futuro dell'ex Juventus ad Anfield.

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Chiesa escluso: la scelta di Iraola

La notizia è statanelle scorse ore: il nuovo tecnico del, subentrato ad Arne Slot,, ha esclusodalla lista consegnata alla UEFA per la2026/27, stessa sorte che ha condiviso anche il centrocampista giapponese. Per Chiesa si tratta di una situazione tutt'altro che nuova: anche nella passata stagione l'ex Juve era rimasto inizialmente fuori dall', salvo poi esseredopo il grave infortunio al crociato del connazionale. La nuova esclusione arriva dopo un periodo nel quale Chiesa sta giàa trovare continuità con la maglia dei Reds, non avendo ancora debuttato in via ufficiale al netto di minutaggi nelleestive con Leeds, Monaco, Como e Sunderland, quest'ultima culminata con la rete nel 4-2 definitivo.

L'attaccante italiano aveva preferito di rimanere a Liverpool, con l'obiettivo di giocarsi le proprie possibilità anche dopo l'arrivo di Iraola, che comunque non ha cambiato le carte sull'impiego del calciatore, ora finito ai margini anche con l'ex tecnico del Bournemouth. A luglio, Chiesa aveva espresso fiducia nel nuovo corso, spiegando di voler ripartire e di essere pronto anche a ricoprire un ruolo diverso rispetto a quello abituale di esterno, dove la concorrenza è addirittura aumentata con la fiducia di Iraola nei confronti del giovane Ngumoha, e dell'acquisto di Munoz dall'Osasuna, il quale si è preso la titolarità. Nelle amichevoli pre-stagione, Chiesa è stato provato proprio per questo come punta centrale, ma i segnali pare non siano stati incoraggianti.

LIVERPOOL, INGHILTERRA - 09 AGOSTO: Federico Chiesa del Liverpool viene affrontato da Anis Soubeir dell'AS Monaco durante l'amichevole precampionato tra Liverpool FC e AS Monaco ad Anfield il 9 agosto 2026 a Liverpool, Inghilterra. (Foto di Jan Kruger/Getty Images)

Chiesa, perché l'esclusione pesa

Il problema non riguarda soltantodalla Champions. La scelta di Iraola rappresenta soprattutto un segnale sulleoffensive del Liverpool. La rosa europea è stata infattidai regolamenti UEFA e il club ha dovuto effettuare alcune scelte, alcune molto forti: oltre a, come detto, è rimasto fuori anche Endo, mentre sono stati inveceanche giocatori alle prese con i rispettivi problemi fisici, tra cui, ancora in fase di recupero e lontano dal rientro in campo, dopo la rottura del tendine d'Achille riportata nell'aprile del 2026.

Per Chiesa, dunque, la porta europea non è necessariamente chiusa per tutta la stagione, ma l'esclusione iniziale non è la prima e conferma quanto sia ancora difficile conquistare il proprio posto in una squadra in ricostruzione come il Liverpool, oltre che riportare in superficie vecchi interrogativi che possono tornare nuovamente d'attualità, come il futuro di un talento azzurro che si sta perdendo sempre di più.