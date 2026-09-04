Il colpo dell'estate del Liverpool è arrivato quasi sul fotofinish, ma ha ampiamente ripagato l'attesa. Con l'addio di Mohamed Salah si è chiusa un'era, probabilmente irripetibile, durata ben nove stagioni e sostituire King Mo', come lo chiamano da quelle parti, non sarà semplice. L'erede designato dalla dirigenza dei Reds, seppur giochi sull'altra fascia, è Bradley Barcola, fresco bicampione d'Europa con il PSG e pagato 125 milioni di euro.

L'incoronazione di Titì

Thierry Henry , leggenda immortale dell'e della Nazionale francese, si intende di ali offensive dribblomani e dalla velocità supersonica, essendone stato, per un decennio abbondante, uno dei migliori rappresentanti. Le sue parole a Sky Sports su: "Per amore del gioco sono felice che il Liverpool abbia firmato una stella che è davvero una gioia da guardare,. Con la Premier League che ha perso stelle come Mo Salah e KDB negli ultimi anni, l'acquisto di Barcola è una vittoria non solo per il Liverpool ma per la lega in generale. Il ragazzo ha un sacco di potenziale, gli auguro tutto il meglio e

Henry ha provato ad analizzare la situazione tattica del nuovo Liverpool di Andoni Iraola, in cui l'esterno francese dovrà avere un ruolo cardine: "La chiave con Barcola è: come la userai? Riesci a generare situazioni uno contro uno? Inoltre: puoi coinvolgerlo nei contropiedi? Perché è veloce come l'inferno. Deve davvero difendere più che attaccare? Potrebbe ritorcersi contro di lui".

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Il consiglio da allenatore

, ex allenatore della, dopo aver speso parole al miele, ha dato un consiglio importante aper la crescita nella sua carriera: "L'ultima cosa che direi è che Barcola. Se ci riuscirà, molte squadre avranno difficoltà a fermarlo". Difatti, il funambolico ragazzo con le treccine, veloce come il vento, deve necessariamente gonfiare le proprie statistiche e acquisire il killer instinct che ancora gli manca. Con il PSG , inha segnato appena. Un bottino di tutto rispetto per un'ala comune, ma non per un calciatore pagato più di 120 milioni di euro.

AMBURGO, GERMANIA - 5 LUGLIO: Il francese Bradley Barcola festeggia dopo aver segnato il quarto rigore della sua squadra durante la serie di tiri dal dischetto nel quarto di finale di UEFA EURO 2024 tra Portogallo e Francia, disputato al Volksparkstadion di Amburgo, in Germania, il 5 luglio 2024. (Foto di Dan Mullan/Getty Images)

A fare ben sperare i tifosi del Liverpool è la parabola vissuta da Mohamed Salah, al suo arrivo dalla Roma nel 2017. Infatti, in giallorosso, l'egiziano aveva messo a segno 34 gol in 83 partite, ma il salto di qualità decisivo lo fece una volta arrivato ad Anfield, diventando una implacabile macchina da gol, entrando per sempre nella storia di uno dei club più iconici al mondo.