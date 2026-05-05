La leggenda francese, che ha vestito la maglia blaugrana per tre anni, ha lasciato parole al miele per il numero 10 spagnolo, ma non per le doti tecniche
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Thierry Henry, il leggendario attaccante francese che quindici anni fa faceva parte del Barcellona più forte di tutti i tempi, ha parlato con Marca durante un evento Samsung a Londra di ciò che più lo impressiona di Lamine Yamal, l'attuale stella del suo ex club e della nazionale spagnola. Ora infortunato, il diciottenne esterno ha conquistato l'ex Arsenal fin dal suo esordio nel settore giovanile del Barcellona.
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Barcellona, Thierry Henry conquistato da Lamine Yamal: "Colpito dalla sua intelligenza"Se riesci a conquistare un giocatore del calibro di Thierry Henry allora vuol dire che il tuo futuro è più che promettente. C'è riuscito Lamine Yamal. Fin dal primo giorno. Le qualità tecniche del numero 10 del Barcellona ormai sono note a tutti anche se ogni volte che il ragazzino le mette in mostra la gente non può fare altro che restare a bocca aperta. Ma l'ex Arsenal, in un'intervista rilasciata a Marca, non ha parlato tanto delle sue qualità tecniche. Tutt'altro.
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Parlando di un episodio avvenuto durante la semifinale di Euro 2024 contro la sua Francia, Henry non ha potuto fare a meno di rimare colpito dalla sua intelligenza. L'intelligenza di un ragazzino di 17 anni. Come infatti l'ex numero 14 ha dichiarato: "In contropiede, con il punteggio già di 2-1 a favore, avrebbe potuto continuare ad attaccare, ma no, a 17 anni, ha avuto l'intelligenza di fermare il gioco e rallentare il ritmo, perché era la cosa migliore per la squadra. E lo ha detto anche ai compagni. Ha controllato la palla, l'ha abbassata e l'ha passata a Carvajal . Cosa?! A 17 anni!".
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Un segno che quel giocatore poteva andare davvero lontano. Premesse più che mantenute: "La gente si concentra sulla sua abilità e tecnica, ma io sono rimasto sbalordito dalla sua intelligenza - continua Henry - Quel ragazzo gioca come se fosse nel suo quartiere. Solo il tempo dirà cosa succederà, ma mi ha dimostrato di poter essere la stella di qualsiasi torneo". In questa stagione, il classe 2007 ha collezionato 24 reti in 45 presenze. Numeri sempre più mostruosi per un.. ragazzino.
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