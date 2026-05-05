Panama elimina gli Stati Uniti, Waterman segna e va da Henry: "Sei il mio idolo!"

Thierry Henry, il leggendario attaccante francese che quindici anni fa faceva parte del Barcellona più forte di tutti i tempi, ha parlato con Marca durante un evento Samsung a Londra di ciò che più lo impressiona di Lamine Yamal, l'attuale stella del suo ex club e della nazionale spagnola. Ora infortunato, il diciottenne esterno ha conquistato l'ex Arsenal fin dal suo esordio nel settore giovanile del Barcellona.

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Lionel Messi (a sinistra), Zlatan Ibrahimovic (al centro) e Thierry Henry del Barcellona esultano dopo che Ibrahimovic ha segnato il terzo gol della sua squadra durante la partita della Liga tra Barcellona e Xerez CD allo stadio Camp Nou il 24 aprile 2010 a Barcellona, ​​Spagna. (Foto di Denis Doyle/Getty Images)

Barcellona, Thierry Henry conquistato da Lamine Yamal: "Colpito dalla sua intelligenza"

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Se riesci a conquistare un giocatore del calibro di Thierryallora vuol dire che il tuo futuro è più che promettente. C'è riuscito Lamine Yamal . Fin dal primo giorno. Le qualità tecniche del numero 10 delormai sono note a tutti anche se ogni volte che il ragazzino le mette in mostra la gente non può fare altro che restare a bocca aperta. Ma l'ex, in un'intervista rilasciata a Marca, non ha parlato tanto delle sue qualità tecniche. Tutt'altro.

Parlando di un episodio avvenuto durante la semifinale di Euro 2024 contro la sua Francia, Henry non ha potuto fare a meno di rimare colpito dalla sua intelligenza. L'intelligenza di un ragazzino di 17 anni. Come infatti l'ex numero 14 ha dichiarato: "In contropiede, con il punteggio già di 2-1 a favore, avrebbe potuto continuare ad attaccare, ma no, a 17 anni, ha avuto l'intelligenza di fermare il gioco e rallentare il ritmo, perché era la cosa migliore per la squadra. E lo ha detto anche ai compagni. Ha controllato la palla, l'ha abbassata e l'ha passata a Carvajal . Cosa?! A 17 anni!".

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Un segno che quel giocatore poteva andare davvero lontano. Premesse più che mantenute: "La gente si concentra sulla sua abilità e tecnica, ma io sono rimasto sbalordito dalla sua intelligenza - continua Henry - Quel ragazzo gioca come se fosse nel suo quartiere. Solo il tempo dirà cosa succederà, ma mi ha dimostrato di poter essere la stella di qualsiasi torneo". In questa stagione, il classe 2007 ha collezionato 24 reti in 45 presenze. Numeri sempre più mostruosi per un.. ragazzino.

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