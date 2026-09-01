L'avventura di Bradley Barcola al Paris Saint-Germain si è chiusa nel modo più rumoroso possibile, con un trasferimento record che ha fatto tremare il mercato europeo. Da un lato c'è l'accordo milonario trovato tra i club, con un'operazione monstre da 145 milioni di euro complessivi, bonus inclusi, che incorona il ventitreenne come la cessione più costosa nella storia della Ligue 1. Dall'altro, però, c'è un finale di rapporto consumato ai margini del campo.

Escluso dai piani di Luis Enrique fin dal ritorno dai Mondiali in Qatar — dove aveva timbrato il cartellino tre volte con la maglia della Francia —, l'attaccante originario di Villeurbanne non ha più visto il campo. Fuori dalla Supercoppa di Francia e parcheggiato lontano dai riflettori della squadra titolare, il ragazzo aveva una sola urgenza: tornare a giocare a calcio sul serio.

"Ci è voluto molto tempo, ma oggi sono davvero felice di poter giocare per il Liverpool e tutto ciò che desidero è essere in campo e poter giocare", ha ammesso con sincerità disarmante, liberando tutta la tensione accumulata in mesi di silenzio forzato a Parigi. Del resto, i numeri parlano chiaro: arrivato a soli vent'anni nella capitale, Barcola si è preso 13 trofei e ha contribuito a scrivere pagine importanti della storia recente del club, prima che gli equilibri si spezzassero.

PARIGI, FRANCIA - 8 APRILE: Ousmane Dembélé del Paris Saint-Germain reagisce durante la partita di andata dei quarti di finale di UEFA Champions League 2025/26 tra Paris Saint-Germain FC e Liverpool FC al Parc des Princes l'8 aprile 2026 a Parigi, Francia. (Photo by Franco Arland/Getty Images)

"Fratello mio": il saluto di Debélé a Barcola

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Se la società ha salutato il suo ex gioiello con unchi ha vissuto lo spogliatoio fianco a fianco con lui non ha fatto ricorso a fredde formule di circostanza. Ousmane Dembélé, fresco vincitore del Pallone d'Oro 2025 e compagno di mille battaglie sia sotto la Torre Eiffel sia con i Bleus, ha scelto i social per scaricare tutta la sua commozione. Una sfilza di storie su Instagram che profumano di amicizia vera: foto in allenamento, esultanze strozzate in urla liberatorie, abbracci dopo un gol pesante e persino la Champions League stretta tra le mani, il tutto incorniciato da tre cuori rossi che valgono più di mille discorsi ufficiali.Poco dopo, il colpo di scena emotivo definitivo. Una nuova foto che li ritrae vicini, avversari per un attimo in campo ma fratelli nella vita, accompagnata da due parole secche e potenti: "Mio fratello", seguite da un altro cuore e dalledel rapper. Un tributo "di cuore" che racconta molto di cosa significhi davvero lo spogliatoio ad alti livelli.