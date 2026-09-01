Robert Moreno è ufficialmente il nuovo commissario tecnico della Corea del Sud. Subito dopo l'esperienza di Hong Myung-bo, dimessosi dall'incarico a seguito dell'uscita ai gironi del Mondiale 2026 della nazionale sudcoreana, la KFA ha nominato il tecnico spagnolo come guida ad interim della Corea del Sud per i prossimi sei impegni internazionali (periodo settembre-novembre) e, il fatto più curioso, attraverso un concorso pubblico.

Il comunicato della KFA

Attraverso un comunicato ufficiale e post sui propri canali social, la federcalcio sudcoreana ha annunciato la nomina dicome allenatore ad interim: "La Federazione calcistica coreana ha nominato Roberto Moreno (48 anni, Spagna ) allenatore ad interim della nazionale maschile di calcio. Il 1° del mese, la Federazione ha tenuto la sua settima riunione del Consiglio di Amministrazione del 2026 presso il Korea Football Park di Cheonan e ha approvato la nomina di un totale di sei membri dello staff tecnico, incluso l'allenatore capo Moreno, per ricoprire i posti vacanti nello staff tecnico della nazionale maschile dopo i Mondiali".

SAN SEBASTIANO, SPAGNA - 13 FEBBRAIO: L'allenatore del Granada CF, Robert Moreno, reagisce durante la partita di LaLiga Santander tra Real Sociedad e Granada CF alla Reale Arena il 13 febbraio 2022 a San Sebastián, Spagna. (Foto di Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

A proposito del contratto, la KFA ha sottolineato che l'ex ct della Spagna ricoprirà l'incarico fino a novembre e, dopo un'attenta valutazione, potrebbe diventare il commissario tecnico della nazionale fino alla Coppa d'Asia 2027: "Il contratto di Moreno scade il 27 novembre e includerà una clausola che gli consentirà di assumere la guida della nazionale maschile di calcio fino alla Coppa d'Asia, previa valutazione dopo sei partite".

Nomina tramite concorso pubblico

Come già anticipato, il fatto più curioso riguardo la scelta di Robert Moreno dopo la "vittoria" di un concorso pubblico indetto proprio dalla Federcalcio sudcoreana. All'interno della nota ufficiale, si legge infatti: “Per la prima volta nella storia, il commissario tecnico e lo staff di una nazionale vengono nominati tramite concorso pubblico".

[#NOTICE] 🇰🇷대한민국 축구국가대표팀 임시 감독에 #로베르토모레노 감독 선임



KFA는 공개채용을 통해 9월부터 11월까지 A매치 윈도우 기간 동안 대표팀을 이끌 임시 감독으로 로베르토 모레노 감독을 선임했습니다.#대한민국 #축구국가대표팀 #임시감독 pic.twitter.com/YC7aaAu0Bt — theKFA (@theKFA) September 1, 2026

Infine, riguardo l'applicazione della nomina è stato specificato: "In una riunione del consiglio direttivo tenutasi a fine luglio, la federazione ha approvato la nomina di un allenatore ad interim per guidare la squadra nelle sei partite del periodo A, in programma da settembre a novembre, attraverso una procedura di selezione aperta in conformità con i regolamenti del Comitato Olimpico Coreano".