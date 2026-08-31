Uno dei calciatori di cui si parla spesso è Nicolò Tresoldi, che veste la maglia del Club Bruges. Dalla scorsa stagione, infatti, il classe 2004 gioca per il club belga con il quale sta mettendo in mostra tutte le sue ottime qualità. Nelle ultime ore della sessione di calciomercato, l'attaccante potrebbe diventare un colpo last minute dato che è finito nel mirino di due squadre molto importanti: il Barcellona e l'Atlético Madrid. Intanto, il Club Bruges ha fissato il prezzo per il suo gioiello.

Club Bruges, Tresoldi nel mirino di Barcellona ed Atlético Madrid

In queste ore, il quotidiano spagnolo AS ha riportato la notizia di mercato che vede coinvolto il 22enne nato a Cagliari che, però, gioca per l'dellaSu di lui ci sono due big europee ed una di queste è il Barça. I Campioni di Spagna, nonostante l'arrivo didall', stanno ancora cercando il sostituto died il brasiliano non è quello giusto. Dall'altro lato, invece, c'è l'Atlético Madrid, che sta valutando il classe 2004 anche se sta per arrivarein prestito dalla. Tuttavia, l'attaccante del Brugge potrebbe essere preso in caso di cessione di

Braunschweig, Germania - 27 marzo 2026: Nicolò Tresoldi della Germania durante la partita delle qualificazioni all'Europeo Under 21 tra Germania U21 ed Irlanda del Nord U21 all'Eintracht Stadion. (Foto di Stuart Franklin/Getty Images)

Infatti, tra le fila della squadra della capitale spagnola non è stata ancora risolta la situazione dell'argentino, la cui permanenza in biancorosso è ancora incerta. Nel caso in cui Alvarez dovesse partite, allora i Colchoneros proverebbero a prendere il 22enne che milita nella massima divisione belga. Il Club Bruges, intanto, sta valutando le offerte che potrebbero arrivare per l'attaccante ma, allo stesso tempo, chiede una cifra sulla quale i club provenienti dalla Spagna non devono iniziare a fare offerte al ribasso o scendere a compromessi. La squadra belga valuta Tresoldi 50 milioni di euro, il doppio del valore riportato dal noto sito Transfermarkt.