Ci sono racconti che vorresti non finissero mai: storie che sembrano destinate a durare per sempre, perchè hanno saputo emozionare, sognare e unire milioni di persone. Dopo vent'anni vissuti con la maglia dell'Argentina, tra delusioni, cadute, rinascite e trofei indimenticabili, Lionel Messi ha deciso di chiudere la sua avventura con la Nazionale. Una scelta alquanto dolorosa come raccontato dallo stesso argentino con una lunga lettera sul proprio profilo instagram.

Il commovente messaggio di Lionel Messi

Lionel Messi è considerato uno dei giocatori migliori di tutti i tempi, spesso paragonato al suo connazionale. L'attaccante dellha collezionatogare con l'Argentina siglandogol. Con l'Albiceleste ha conquistato

SANTIAGO DEL ESTERO, ARGENTINA – 28 MARZO: Lionel Messi e i suoi compagni di squadra festeggiano con il trofeo della Coppa del Mondo FIFA durante i festeggiamenti per la vittoria del Mondiale, dopo l’amichevole internazionale tra Argentina e Curaçao allo Stadio Unico Madre de Ciudades, il 28 marzo 2023 a Santiago del Estero, Argentina.(Photo by Daniel Jayo/Getty Images)

Nel primo passaggio della sua lettera, Lionel Messi racconta quanto sia stata dolorosa la scelta di lasciare la Nazionale. L'ex Barcellona ha voluto sottolineare come il suo rapporto con l'Albiceleste resterà indissolubile: "Dopo tutto questo tempo passato dalla finale, e dopo averci pensato molto, voglio dire a tutti che mi sto ritirando dalla Nazionale. Prendere questa decisione mi ha fatto male, e fa ancora più male nel profondo dell'anima, ma penso sia arrivato il momento giusto per dirsi addio".

La Pulce ricorda tutti i momenti trascorsi con la Selección e il rapporto con i suoi tifosi: "Ho sempre lottato e dato tutto per questa maglia, per potervi portare felicità e farvi sentire orgogliosi di essere argentini attraverso il calcio".

Caricamento post Instagram...

I ringraziamenti di Leo Messi e il suo futuro

La seconda parte del messaggio racchiude il futuro di Lionel Messi, riconoscendo quanto sia stato magnifico e complesso il percorso con la sua Nazionale :"Non mi resta molto tempo, e i capitoli stanno finendo, e questo è quello che mi fa più male.. Ho dato tutto quello che avevo e potevo offrire, non ho più nulla da dare".

Messi ha poi deciso di ringraziare la famiglia, i suoi compagni e gli allenatori che lo hanno accompagnato in questo lungo percorso: "Ora sarò uno di voi per sempre, vi sosterrò sempre dall'esterno, sia nei momenti positivi che in quelli negativi, ma soprattutto in quelli bui, sarò il vostro primo sostenitore. Grazie alla mia famiglia per essere stata sempre qua e per avermi accompagnato in questo viaggio bello ma difficile. Grazie a ogni allenatore, compagno di squadra e dirigente con cui ho avuto la possibilità di condividere tutto questo. Mi porto via ricordi e momenti indimenticabili".

BUENOS AIRES, ARGENTINA – 31 MARZO: Lionel Messi dell’Argentina reagisce accanto a Enzo Fernández durante l’amichevole internazionale tra Argentina e Zambia allo Stadio Alberto J. Armando, il 31 marzo 2026 a Buenos Aires, Argentina. (Photo by Marcos Brindicci/Getty Images)

Infine, il messaggio d'amore ai suoi tifosi, sottolineando quanto sia importante il suo sentimento nei confronti della propria Nazione:"Lascio con la pace nel cuore, sapendo che insieme ai mie compagni vi abbiamo dato momenti che potevate solo sognare: è stato tutto pazzesco vivere questo con voi. Vi amo! Grazie Dio per avermi fatto Argentino".

Nel post scriptum Messi aggiunge un dettaglio molto importante:"Ho scritto questa lettera il 21 Luglio, due giorni dopo la finale. Oggi, dopo quello che è successo a mio padre, sono ancora più convinto di prima".