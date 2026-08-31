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Il weekend degli ex Serie A

Rafael Leao al Galatasaray è il colpo di teatro che fa calare il sipario sul calciomercato. In Europa, specialmente in Turchia, tante squadre si sono rinforzate pescando dal campionato italiano: il portoghese ha terminato la sua esperienza al Milan, mentre Vlahovic, dopo quattro anni, ha salutato la Juventus ma senza togliersi il bianconero di dosso, passando al Besiktas; hanno salutato anche Romelu Lukaku (Fenerbahce), Denzel Dumfries (Real Madrid) e Michele Di Gregorio (Bornemouth). Insomma, è una Serie A che ha cambiato volto - anche grazie agli acqusiti - per aprire un altro capitolo, fatto di nuovi protagonisti.

Come il campionato nostrano, anche gli altri ora hanno una nuova pelle: in Turchia siamo pronti a gustarci una corsa a tre, in Premier League mai come quest'anno il Manchester United fa di nuovo paura; ne LaLiga, oltre a seguire la telenovela legata a Julian Álvarez e probabilmente finita, tocca prestare attenzione anche a un Real Madrid mourinhano pronto a prendersi tutto. Non resta che mettersi comodi e godersi una stagione che, dai presupposti, appare parecchio affascinante.

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