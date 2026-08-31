L'Old Trafford si dimostra nuovamente un colabrodo. La casa del Manchester United, a due anni dall'ultima volta, è stata di nuovo allagata dopo l'abbondante pioggia caduta nel corso della sfida tra i Red Devils e Ipswich Town, valevole per la seconda giornata di Premier League. Come hanno mostrato le immagini, il tetto dell'impianto non ha retto alla grande quantità di acqua che, di conseguenza, si è riversata su buona parte dei tifosi, già fradici a causa dell'acquazzone.

Old Trafford, da “theatre of dreams” a “theatre of streams"

Premier League tra Manchester United-Ipswich Town, con i Red Devils poi vincitori (5-2), sullo stadio si è abbattuto un forte diluvio che nel giro di poco tempo ha provocato danni al tetto dell'impianto tanto che buona parte dell'acqua piovana si è riversata sui tifosi presenti nel settore. Si tratta, appunto, di un problema che persiste da diversi anni, con segnalazioni di infiltrazioni dal tetto che risalgono al 2024. L' Old Trafford si riscopre nuovamente fragile all'acqua. O meglio alla pioggia. Durante la sfida ditra, con i Red Devils poi vincitori (5-2), sullo stadio si è abbattuto un forte diluvio che nel giro di poco tempo ha provocato danni al tetto dell'impianto tanto che buona parte dell'acqua piovana si è riversata sui tifosi presenti nel settore. Si tratta, appunto, di un problema che persiste da diversi anni, con segnalazioni di infiltrazioni dal tetto che risalgono al 2024.

Old Trafford is finished. 😂😭 pic.twitter.com/uao9Bt9wRT — No Context Prem (@NoContextEPL) August 30, 2026

All'epoca, il Guardian rivelò che il club era a conoscenza del fatto che il tetto fosse soggetto a infiltrazioni, ma nonostante tutto aveva deciso di non avviare procedure di riparazione. Come spesso si dice "prevenire è meglio che curare", ebbene sembra che i Red Devils debbano ancora capire questo detto dato che un primo caso del genere si è verificato nel maggio due anni. I video che in poco tempo sono circolari sui social hanno mostrato la più che giustificata incredulità dei tifosi dello United e le polemiche, ovviamente, non sono mancate.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 30 AGOSTO: Una veduta d'insieme sotto la pioggia, con i riflettori accesi, durante la partita di Premier League 2026/27 tra Manchester United e Ipswich Town all'Old Trafford, il 30 agosto 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Naomi Baker/Getty Images)

Qualcuno ha commentato: "Nel 2026 il tetto dell'Old Trafford perde ancora. Nuovi allenatori. Nuovi acquisti. La stessa cascata". Un altro ha aggiunto: "Il Manchester United ha speso 150 milioni di sterline quest'estate, ma il tetto dell'Old Trafford perde ancora". Unica buona notizia è stata la vittoria della squadra di Carrick per 5-2 che così ha riscattato il brutto KO all'esordio contro l'Hull City e conquistato i primi punti della stagione.