Il tetto dell'impianto ha mostrato nuovamente il suo lato peggiore durante la sfida tra United-Ipswich Town, giocata sotto il diluvio

Mattia Celio
O'Neill

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L'Old Trafford si dimostra nuovamente un colabrodo. La casa del Manchester United, a due anni dall'ultima volta, è stata di nuovo allagata dopo l'abbondante pioggia caduta nel corso della sfida tra i Red Devils e Ipswich Town, valevole per la seconda giornata di Premier League. Come hanno mostrato le immagini, il tetto dell'impianto non ha retto alla grande quantità di acqua che, di conseguenza, si è riversata su buona parte dei tifosi, già fradici a causa dell'acquazzone.

Old Trafford, da “theatre of dreams” a “theatre of streams"

L'Old Trafford si riscopre nuovamente fragile all'acqua. O meglio alla pioggia. Durante la sfida di Premier League tra Manchester United-Ipswich Town, con i Red Devils poi vincitori (5-2), sullo stadio si è abbattuto un forte diluvio che nel giro di poco tempo ha provocato danni al tetto dell'impianto tanto che buona parte dell'acqua piovana si è riversata sui tifosi presenti nel settore. Si tratta, appunto, di un problema che persiste da diversi anni, con segnalazioni di infiltrazioni dal tetto che risalgono al 2024.
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All'epoca, il Guardian rivelò che il club era a conoscenza del fatto che il tetto fosse soggetto a infiltrazioni, ma nonostante tutto aveva deciso di non avviare procedure di riparazione. Come spesso si dice "prevenire è meglio che curare", ebbene sembra che i Red Devils debbano ancora capire questo detto dato che un primo caso del genere si è verificato nel maggio due anni. I video che in poco tempo sono circolari sui social hanno mostrato la più che giustificata incredulità dei tifosi dello United e le polemiche, ovviamente, non sono mancate.

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MANCHESTER, INGHILTERRA - 30 AGOSTO: Una veduta d'insieme sotto la pioggia, con i riflettori accesi, durante la partita di Premier League 2026/27 tra Manchester United e Ipswich Town all'Old Trafford, il 30 agosto 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Naomi Baker/Getty Images)

Qualcuno ha commentato: "Nel 2026 il tetto dell'Old Trafford perde ancora. Nuovi allenatori. Nuovi acquisti. La stessa cascata". Un altro ha aggiunto: "Il Manchester United ha speso 150 milioni di sterline quest'estate, ma il tetto dell'Old Trafford perde ancora". Unica buona notizia è stata la vittoria della squadra di Carrick per 5-2 che così ha riscattato il brutto KO all'esordio contro l'Hull City e conquistato i primi punti della stagione.

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