Brutte notizie per il Borussia Dortmund e soprattutto per Giannis Konstantelias. Il nuovo acquisto del club tedesco ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro e sarà costretto a rimanere lontano dai campi per diversi mesi. A comunicarlo è stato lo stesso Borussia Dortmund, dopo gli accertamenti effettuati sull'infortunio rimediato dal centrocampista greco nel debutto in Bundesliga contro l'Amburgo.

Konstantelias chiude anzitempo la stagione

Una doccia fredda per Konstantelias, protagonista di un esordio che sembrava poter essere indimenticabile. Il classe 2003, arrivato in estate al Dortmund dal PAOK, aveva infatti trovato anche il suo primo gol con la maglia giallonera, firmando il raddoppio nel primo tempo di recupero. Il Dortmund ha poi conquistato la vittoria per 2-0, ma il successo è stato inevitabilmente oscurato dal grave problema fisico accusato dal nuovo acquisto.

Some difficult news to finish out the week.



Giannis Konstantelias has suffered a torn cruciate ligament in his left knee and will be sidelined for several months.



The 23-year-old was forced off in the 52nd minute of his Bundesliga debut against Hamburg after going down… pic.twitter.com/0MlVdE4YN1 — Borussia Dortmund (@BlackYellow) August 30, 2026

L'episodio che ha cambiato il volto alla partita è arrivato al 52' minuto. Konstantelias è rimasto a terra dopo un contrasto a centrocampo e, nonostante l'intervento dello staff medico, non è riuscito a proseguire. Il tecnico Niko Kovac è stato costretto a sostituirlo, inserendo Marcel Sabitzer. Inizialmente c'era il timore per un problema serio al ginocchio, poi gli esami hanno confermato la diagnosi peggiore: lesione del legamento crociato anteriore e un lungo stop all'orizzonte.

DORTMUND, GERMANIA- MAGGIO 08: Il Borussia Dortmund in campionato (Photo by Leon Kügeler/Getty Images)

Per il Dortmund si tratta di una perdita pesante. Konstantelias era arrivato dal PAOK con grandi aspettative e aveva firmato un contratto fino al 30 giugno 2031. Il club tedesco aveva puntato sulle qualità offensive e sul potenziale del 23enne, considerato uno degli investimenti importanti della nuova stagione. Ora il percorso sarà inevitabilmente lungo. Il Borussia Dortmund ha voluto esprimere pubblicamente il proprio sostegno al giocatore: "Siamo con te a ogni passo. Sii forte, non vediamo l'ora di rivederti in campo".

Un messaggio che accompagna Konstantelias verso una fase delicata della sua carriera. L'esordio da sogno si è trasformato in un incubo, ma adesso l'obiettivo è uno solo: recuperare completamente e tornare presto a calcare il terreno di gioco con la maglia del Dortmund.