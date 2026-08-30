Nel corso di questa sessione di calciomercato, il Bayern Monaco ha fatto pochissimi acquisti ed uno di questi risponde al nome di Ismael Saibari. Il calciatore, infatti, ha iniziato a far parlare di sé durante il Mondiale di quest'estate dato che, nelle partite della fase a gironi, aveva fornito ottime prestazioni con il Marocco. Il suo rendimento durante la competizione, che ha concluso in anticipo a causa di un problema muscolare, ha attirato l'attenzione delle big d'Europa e, alla fine, l'ha spuntata il Bayern. Nelle ultime ore, il marocchino ha rilasciato delle dichiarazioni al quotidiano tedesco Bild.

Saibari: "Con compagni di squadra così, è tutto più semplice"

Durante la fase a gironi del Mondiale, Saibari ha segnato in tutte e tre le partite giocate e ha fornito ottime prestazioni. Tuttavia, nel corso della gara contro l'valevole per i sedicesimi di finale, il calciatore ha lasciato il campo anzitempo a causa di un infortunio. Intanto, le partite giocate sono bastate al Bayern Monaco per comprare il classe 2001 dalspendendo circa. Due giorni fa, nel match della prima giornata dicontro lo, l'allenatore dei Rotenha fatto esordire in campionato il marocchino al minuto 61'.

Monaco, Germania - 28 agosto 2026: Ismael Saibari del Bayern Monaco durante la partita della Bundesliga 2026/27 tra Bayern Monaco e Stoccarda all'Allianz Arena. (Foto di Adam Pretty/Getty Images)

I Campioni di Germania stavano già vincendo 3-1 in quel momento, ma c'è stato anche il tempo per segnare altri due gol con tanto di assist firmati Saibari. Quest'ultimo, a Bild, ha parlato delle sue prime settimane al Bayern: "Con compagni che capiscono di calcio, integrarmi è stato facile. In allenamento abbiamo parlato di cosa ci piace di ognuno di noi in campo, sia col pallone che senza, e tutto è stato semplice". In seguito, il marocchino ha parlato di Harry Kane: "Ne parlo molto coi miei amici e per è il migliore nel suo ruolo. Adesso, quando lo vedo giocare, capisco il motivo. Da lui voglio imparare cose nuove come i movimenti in area senza palla".