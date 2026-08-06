L'organizzazione dei Mondiali del 2030 rischia di scatenare un vero e proprio caso politico internazionale. La recente crisi diplomatica tra Spagna e Marocco, esplosa a causa dei noti fatti di Ceuta, colpisce duramente anche il torneo calcistico. La FIFA ha infatti assegnato congiuntamente l'importante competizione a Spagna, Portogallo e Marocco. Secondo le indiscrezioni lanciate dal portale Calcio & Finanza, alcune forze politiche di sinistra dei due Paesi iberici chiedono ai rispettivi governi di rivedere immediatamente il progetto condiviso con Rabat. Questa mossa mette in forte discussione l'intera collaborazione sportiva con il Paese nordafricano.

Mondiali 2030, l'attacco della sinistra spagnola

In, la formazione, guidata direttamente dalla vicepresidente del Governo, presenta una proposta ufficiale alper chiedere una rivalutazione della partnership con il. Il deputatoaccusa frontalmentedi violare i diritti umani e di utilizzare i flussicome un vero e proprio strumento di pressione. Il politico sostiene con forza un concetto chiaro, una manifestazione sportiva di tale portata non deve assolutamente contribuire a legittimare similiinternazionali. I promotori dell'iniziativa devono però ancora chiarire unfondamentale. La richiesta punta a escludere ildall'organizzazione oppure mira a ritirare la stessadal progetto.

MADRID, SPAGNA - 20 LUGLIO: Re Felipe VI di Spagna conversa con la nazionale spagnola insieme alla Principessa ereditaria Leonor, alla Regina Letizia e alla Principessa Sofia, durante la visita della squadra al Palazzo della Zarzuela in vista della parata del trofeo della Coppa del Mondo FIFA 2026, il 20 luglio 2026 a Madrid. La finale della Coppa del Mondo FIFA 2026 si è disputata al New York New Jersey Stadium, nel New Jersey, tra Spagna e Argentina. (Foto di Carlos Alvarez/Getty Images)

La posizione del Portogallo e il nodo della finale

L'onda di protesta travolge anche i confini del. Il partito politicochiede ufficialmente l'estromissione deldall'organizzazione della competizione iridata. Il governo di, almeno per il momento, respinge glie non mostra alcuna intenzione di modificare la propria posizione. Sullo sfondo rimane apertissimo anche il roventesulla sede della. Nelle scorse settimane circolano infatti diverse indiscrezioni su un possibile trasferimento dell'ultimo atto da. La, tuttavia, non rilascia ancora alcuna conferma ufficiale riguardo a questa clamorosa ipotesi.