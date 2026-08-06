Il vertice di Rabat segna un nuovo passaggio nella strategia della FIFA per rafforzare il dialogo con i protagonisti del calcio mondiale. Tra le nuove iniziative per la tutela dei calciatori e il rilancio della governance internazionale, l'incontro guidato dal numero uno Gianni Infantino ha confermato il supporto nei suoi confronti.

Il vertice FIFA a Rabat: il piano d'azione di Infantino

A Rabat, in Marocco, il presidente dellaha presieduto un incontro con i rappresentanti del calcio internazionale nell'ambito del Professional Players Consultation Forum, il tavolo di confronto creato dall'organismo mondiale per coinvolgere direttamente ledei calciatori e altri protagonisti del movimento. Alla riunione hanno preso parte il Segretario Generale della FIFA, delegazioni provenienti da circa trenta associazioni di giocatori, i membri del Player's Voice Panel e numerose leggende del calcio internazionale. L'obiettivo dichiarato dalla FIFA è quella di costruire un confrontosulle principali sfide che riguardano il calcio

Nel corso dell'incontro, secondo quanto rivelato dal comunicato ufficiale, sono stati illustrati alcuni punti considerati prioritari dalla FIFA: al centro del dibattito è stato posto il benessere dei calciatori, con particolare attenzione alla gestione del calendario internazionale, alla salute fisica e mentale degli atleti e alle necessità di garantire maggiori strumenti di tutela durante la carriera. Tra le iniziative annunciate figura anche la creazione del FIFA Fund for Professional Players, un fondo destinato ad offrire sostegno economico ai calciatori in situazioni di particolari difficoltà. La FIFA ha inoltre ribadito l'intenzione di mantenere un dialogo costante con i rappresentati dei giocatori attraverso consultazioni periodiche ed un confronto strutturato sulle future riforme del calcio mondiale.

ZURIGO, SVIZZERA - 30 LUGLIO: FIFA flags flying outside FIFA (Fédération Internationale de Football Association) sede globale il 30 luglio 2026 a Zurigo, Svizzera. Una recente proposta del presidente della FIFA Gianni Infantino di vendere quote nelle sue competizioni di calcio ha scatenato un contraccolpo da parte di alcuni organi di governo sportivi nazionali e regionali. (Foto di Robert Hradil/Getty Images)

La bufera attorno a Infantino: le recenti critiche

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L'iniziativa, tuttavia, non ha spento leche accompagnano da tempo la presidenza dio, messa seriamente in discussione nelle ultime settimane. La principale contestazione è arrivata dalla, ilmondiale dei calciatori, che ha denunciato di non essere stato invitato al forum di Rabat. In una nota ufficiale, l'organizzazione ha sostenuto che l'incontro non rappresentasse realmente i sindacati indipendenti dei giocatori e hala FIFA di promuovere organismi considerati più vicini alle proprie posizioni, invece di confrontarsi con gli interlocutori storicamente riconosciuti nella tutela dei diritti degli atleti.

Le tensioni si inseriscono in un contesto più ampio che vede Infantino spesso al centro del dibattito internazionale e infatti negli ultimi anni è stato criticato per l'espansione del calendario calcistico, per la crescente concentrazione di potere nella governance dell'organizzazione e per il rapporto sempre più conflittuale con alcune delle principali istituzioni de calcio. Nonostante ciò, la FIFA continua a difendere il suo operato e nel vertice a Rabat è stata ribadita la piena fiducia al presidente, sostenendo che il dialogo avviato in Marocco rappresenti un passo concreto verso una governance più inclusiva e orientata alla tutela dei protagonisti del gioco del calcio.