Luis Figo e la testa di maiale: pubblicità al Clasico e non solo...

In diverse occasioni e da diverso tempo Gianni Infantino ha ricevuto numerose critiche alle quali si aggiunge anche quella di Luis Figo. Il vincitore del Pallone d'Oro nel 2000, infatti, nelle ultime ore ha scritto una lettera con la quale ha parlato in maniera molto negativa nei confronti del presidente della FIFA e, in maniera particolare, delle azioni da lui commesse nel corso delle ultime settimane. L'ex calciatore non si è fatto troppi problemi nello scrivere quel che pensa di Infantino.

Luis Figo contro Infantino: "Deve andare via"

Nelle ultime ore, il sito inglese Daily Mail ha pubblicato la lettera con cui l'ex calciatore dellaha criticato duramente l'attuale numero uno della FIFA. Ecco leche portano la firma dell'attuale consigliere dialla: "Potrei scrivere 10 mila parole sui problemi che ha la FIFA. Per risolverli, ne bastano soltanto tre: Infantino deve andarsene. Amo il calcio da tutta la vita e sono stato giocatore a livello professionistico per 20 anni. Credetemi, in questo sport ne ho incontrati di mascalzoni. Ma quel che ho visto emergere in questi dieci giorni è il comportamento più vile, codardo ed ingannevole che abbia mai visto".

Figo, in seguito ha criticato il piano della vendita del 20% del Mondiale: "Fosse stata un'idea buona, perché non parlarne con i membri quando erano tutti riuniti in una stanza prima della finale?".

Madrid, Spagna - 20 aprile 2026: Il membro della Laureus Academy Luis Figo durante la conferenza stampa dei Laureus World Sports Awards Madrid 2026. (Foto di Carlos Alvarez/Getty Images for Laureus)

Successivamente ha continuato scrivendo: "Se il piano era così ovvio, perché non siete stati onesti sul fatto che, alla fine, avrebbe portato 30 milioni di dollari all'anno? Tutto ciò non sorprende data la lunga lista di abusi inflitta al calcio ed all'annullamento di decisioni disciplinari violando le regole del gioco per uno spettacolo all'intervallo. Non mi sorprendono le parole di Ali, presidente della Federcalcio della Giordania, che denuncia il comportamento mafioso di Infantino. Il calcio ha bisogno di un dibattito sul denaro, ma non su quello messo a disposizione da investitori o gli stipendi gonfiati dei dirigenti".

Infine, l'ex giocatore del Real Madrid ha concluso criticando ancora una volta Infantino: "Ha mentito, imbrogliato e cercato di arricchirsi a spese del calcio. Ha perso il sostegno della maggioranza delle persone che dedicano la vita al calcio. A quando pare, ha perso anche il sostegno del vincitore del Premio FIFA per la Pace. Non si potrà salvare la sua dignità, ma si può salvare il calcio. Infantino deve andare via e subito".