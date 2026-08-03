Lo scontro tra UEFA e FIFA raggiunge un nuovo livello, con la federazione europea che avrebbe infatti minacciato un'azione legale nei confronti del presidente Gianni Infantino e di altri protagonisti legati al progetto FIFA Forward Enterprise (FFE), l'iniziativa che prevedeva l'ingresso di investitori privati nella gestione commerciale di alcune competizioni, compreso il Mondiale.

La tensione nasce dopo il clamoroso dietrofront di Infantino sul progetto, travolto dalle critiche di federazioni, dirigenti e istituzioni calcistiche. La FIFA aveva immaginato la creazione di una nuova struttura commerciale capace di raccogliere miliardi di dollari attraverso capitali privati, con l'obiettivo dichiarato di aumentare i fondi destinati alle 211 federazioni affiliate.

UEFA contro FIFA: la situazione

Come riportato da The Telegraph, la UEFA avrebbe inviato una comunicazione formale a Infantino chiedendo di preservare tutta la documentazione relativa al progetto FFE, compresi materiali digitali, comunicazioni e file interni. L'obiettivo sarebbe quello di tutelarsi in vista di eventuali procedimenti legali, arbitrali o regolamentari.

La federazione europea avrebbe inoltre avvertito di non procedere alla distruzione di alcun materiale legato alla vicenda, aumentando ulteriormente la pressione sulla leadership FIFA.

BERLINO, GERMANIA - 29 GIUGNO: Aleksander Čeferin, presidente della UEFA, (a sinistra) parla con Gianni Infantino, presidente della FIFA (a destra), prima della partita degli ottavi di finale di UEFA EURO 2024 tra Svizzera e Italia all'Olympiastadion il 29 giugno 2024 a Berlino, Germania. (Foto di Stu Forster/Getty Images)

Al centro della vicenda c'è anche Joshua Kushner, imprenditore statunitense alla guida di Thrive Eternal, indicato come uno dei soggetti interessati a sostenere economicamente il progetto. L'operazione avrebbe dovuto coinvolgere investitori privati con l'obiettivo di creare una nuova macchina commerciale attorno agli eventi FIFA. Secondo le ricostruzioni, il progetto avrebbe potuto generare importanti ricavi per la FIFA, ma proprio questa apertura ai capitali esterni ha alimentato i dubbi di UEFA e di diverse federazioni nazionali, preoccupate per il possibile impatto sulla gestione del calcio mondiale.

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La UEFA continua a chiedere chiarezza e trasparenza, mentre il futuro di Infantino potrebbe essere condizionato dalle conseguenze dello scontro. La battaglia per il controllo e la gestione economica del calcio mondiale è tutt'altro che conclusa, ma l'italo-svizzeroper le prossime elezioni (prima nazionale a farlo), e presto perderà anche quello di altre nazionali.