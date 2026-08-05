Ancora nuvole sulla Fifa dopo le critiche per le ipotetiche trattative con terzi per vendere i Mondiali. Stavolta si torna dove il campionato del Mondo si è giocato, in America. Secondo la rivista statunitense The Athletic, la Federazione internazionale non avrebbe pagato 1 milione di dollari ad ogni città ospitante del mondiale 2026. Questi pagamenti furono promessi da Gianni Infantino prima dell'inizio della competizione come contributo di lealtà verso la Fifa.

Un contributo all'eredità per le città dopo il mondiale per club 2025

Come riporta L'Equipe, il pagamento che Infantino aveva promesso alle 11 città americane per ospitare il mondiale deriva. Il tutto risale al Mondiale per club del 2025, in seguito a questa competizione i comuni ospitanti avrebbero ricevuto tramite accordi mai scritti la sicurezza di ricevere 1 milione alla fine della coppa del Mondo 2026.

BRASILIA, BRASILE - 26 GENNAIO: Il presidente della FIFA Gianni Infantino parla alla stampa dopo l'incontro con il presidente brasiliano Lula da Silva, Samir Xaud, presidente della Confederazione calcistica brasiliana (CBF), e Carlo Ancelotti, allenatore della nazionale di calcio brasiliana, al Palazzo Planalto il 26 gennaio 2026 a Brasilia, Brasile. (Foto di Ton Molina/Getty Images)

Dichiarato dalla Fifa come un "diritto di eredità" il pagamento di questa somma ancora non è giunta e i leader dei comuni interessati sono in disaccordo nonché sorpresi dato la somma non esagerata del "premio". La Fifa in merito alla situazione non ha mai pubblicato un comunicato ufficiale. Quattro dirigenti di alcune città ospitanti hanno dichiarato, sempre a The Athletic che l'accordo fosse stato solo verbale ma allo stesso tempo si dichiarano sopresi siccome gli introiti della coppa del Mondo superavano di gran lunga le quote stimate ai comuni.

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in più ad aggravare la situazione del mancato pagamento vi è anche il problema che alcuni comuni non hanno ancora redatto i rapporti finanziari post mondiale. Il caso resta aperto esiccome anche grazie al loro aiuto è stato possibile realizzare un mondiale in grande. Un ulteriore caos in casa Fifa con Infantino ancor più sotto pressione già sfiduciato da varie nazioni e con l'acqua alla gola.