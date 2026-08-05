La Juventus continua a monitorare il mercato alla ricerca di un difensore giovane ma già pronto per il grande salto. Tra i profili che potrebbero finire sul taccuino della dirigenza bianconera c'è anche Chadi Riad, centrale marocchino classe 2003 del Crystal Palace, uno dei talenti più interessanti emersi negli ultimi anni in Premier League. Al momento non ci sono conferme ufficiali di una trattativa, ma il suo identikit sembra combaciare perfettamente con le esigenze del club torinese.

Riad è il profilo giusto per la Juventus di Spalletti?

Cresciuto nella celebre cantera del Barcellona e valorizzato dalprima del trasferimento in Inghilterra, Riad ha dimostrato di possedere qualità sempre più ricercate nel calcio moderno. Mancino naturale, forte fisicamente e abile nell'impostazione, è un difensore capace di costruire l'azione dal basso senza rinunciare all'aggressività nei duelli individuali. Ilha investito su di lui con un contratto di lunga durata fino al 2029, convinto del suo enorme potenziale.

TORINO, ITALIA - 6 MAGGIO: L'allenatore della Juventus Luciano Spalletti durante una sessione di allenamento al JTC il 6 maggio 2026 a Torino, Italia. (Foto di Filippo Alfero - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

La sua esperienza londinese è stata rallentata da alcuni problemi fisici, ma ogni volta che è stato chiamato in causa ha lasciato intravedere qualità importanti. Anche tra i tifosi del Palace c'è la convinzione che, con continuità e una buona condizione atletica, possa diventare uno dei punti fermi della difesa di Pierre Sage.

Quanto è disposto a spendere il club bianconero per Riad?

Caricamento post Instagram...

Per la Juventus rappresenterebbe un investimento in prospettiva ma anche un rinforzo immediato. La sua età, unita all'esperienza accumulata tra Liga, Premier League e nazionale marocchina, lo rende un profilo in grado di crescere rapidamente in un contesto ambizioso. Inoltre, la sua capacità di giocare sul centrosinistra della difesa a tre o come centrale mancino in una linea a quattro gli garantisce una notevole duttilità tattica.L'ostacolo principale resta la valutazione economica. Ilconsidera Riad uno dei pilastri del futuro e difficilmente aprirebbe a una cessione senza un'offerta importante. La richiesta potrebbe essere di 40 milioni di sterline. Ladovrà quindi valutare se affondare il colpo oppure orientarsi su profili più accessibili