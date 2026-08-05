Una qualificazione accompagnata dalle polemiche per il Santos. Nella sfida di ritorno contro il Remo, valevole per il passaggio ai quarti di Coppa del Brasile, le Peixe hanno avuto la meglio per 1-0 grazie alla rete di Barbosa al 74' ma il risultato finale è passato in secondo piano a causa dei grandi momenti di tensione subito dopo il fischio finale. Nella zona riservata agli spogliatoi si è infatti acceso un duro confronto tra Neymar e alcuni componenti della delegazione del club avversario.

Neymar esplode dopo la vittoria sul Remo: "Eliminato, Eliminato"

Neymar saindo de campo mandando beijo pra torcida do Remo. 😘 pic.twitter.com/zERqXc6Naj — njdeprê - marlon (@njdmarlon) August 5, 2026

Neymar si prende nuovamente la scena e, ancora una volta, fuori dal terreno di gioco. Ieri sera il suosi giocava la qualificazione ai quarti di Coppa del Brasile in casa del. Si ripartiva dallo 0-0 dell'andata. Nonostante la superiorità numerica dal 24' per l'espulsione di, le Peixe sono riuscite a trovare la rete del vantaggio, poi decisiva, solo al 74' con. Ma quello che è successo al termine della partita ha portato il risultato finale tutto in secondo piano.

Protagonista, appunto, è stato il numero 10 carioca. In preda ancora all'adrenalina della partita durante la quale era stato spesso insultato dai tifosi avversari, è stato ripreso in un video mentre discute animatamente con alcuni membri della delegazione del club del Pará. Le immagini hanno mostrato il classe '92 discutere animatamente con gli avversari nello spogliatoio con tanto di provocazione: "Eliminati. Eliminati". Avrebbe urlato l'ex Barcellona.

SANTOS, BRASILE - 25 LUGLIO: Neymar Junior del Santos festeggia dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita Brasileirao 2026 tra Santos e Chapecoense allo stadio Vila Belmiro il 25 luglio 2026 a Santos, Brasile. (Foto di Ricardo Moreira/Getty Images)

I primi momenti di tensione si erano già verificati già durante la partita. Neymar era stato bersagliato dagli insulti dei tifosi del Remo e, al momento dell'uscita dal campo, aveva rivolto alcuni gesti verso le tribune occupate dai sostenitori locali. Episodi che hanno contribuito a rendere ancora più acceso il clima del post partita. Dopo i momenti di tensione è subito arrivata la replica del Presidente del Remo: "Il Santos non ha bisogno di questo. E quel fannullone di Neymar, idolatrato da tanti ragazzini, ha tirato fuori il suo spettacolo da pagliaccio e si è permesso di schernirci". Non è certo la prima volta che O'Ney si trova al centro di momenti di tensione e questa nuova reazione evidenzia ancora una volta il rapporto complesso di Neymar con la pressione e con il ruolo di leader che il Santos gli ha affidato.