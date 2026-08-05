Il Milan guarda avanti senza dimenticare la propria storia. Luka Modric, intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha parlato degli obiettivo della nuova stagione, del ricordo di una leggenda rossonera come Franco Baresi e dell'importanza di Rafael Leao, al centro dei rumors di mercato che lo vedono sempre più lontano da Milano.

Modric su Baresi: "Un'ispirazione per tutti i tifosi del Milan. Vogliamo vincere per lui"

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Le parole ditrasmettono grande motivazione in vista della nuova stagione. Il centrocampista croato ha indicato un obiettivo che va oltre il semplice risultato sportivo, legandolo alla memoria dello storico capitano del, scomparso pochi giorni fa.L'ex Real Madrid ha dichiarato: "Per il Milan è una perdita enorme, rappresentava l'essenza di questi colori ed era sicuramente un'ispirazione per tutti i tifosi rossoneri. Vincere un trofeo per restituire qualcosa a Franco può essere un grande obiettivo per noi e lavoreremo duramente per riuscirci", ha concluso Modric, con parole che testimoniano quanto la figura di Baresi continui a rappresentare un punto diper tutto l'ambiente milanista, anche per chi è arrivato relativamente da poco a vestire la maglia rossonera, come appunto il croato.

MILANO, ITALIA - 24 MAGGIO: Luka Modric del Milan indossa una mascherina protettiva durante la partita di Serie A tra AC Milan e Cagliari Calcio allo Stadio Giuseppe Meazza il 24 maggio 2026 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Modric e l'elogio a Leao: "È un grande giocatore e sa quanto tutti gli vogliano bene"

Nel corso dell'intervista,si è soffermato anche su, considerandolo a tutti gli effetti un elemento imprescindibile per il presente e futuro del: "È un grande giocatore, è bello averlo qui e sa quanto il club e i tifosi gli vogliano bene. Mi piacerebbe che restasse, è ovvio, ma non voglio dargli consigli. È abbastanza maturo per sapere cosa sia meglio per lui", ha sottolineato il croato, ribadendodel portoghese all'interno della squadra, ma non potendo incidere sulla sua decisione definitiva in merito al. Concludendo, Modric lancia nuovamente un segnale a Leao, ribadendo: "Da calciatore, naturalmente, voglio Rafa nella mia squadra".