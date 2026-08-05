Dal ricordo di Baresi e le parole sul futuro del compagno Leao: le dichiarazioni di Luka Modric aprono la nuova stagione del Milan
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Il Milan guarda avanti senza dimenticare la propria storia. Luka Modric, intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha parlato degli obiettivo della nuova stagione, del ricordo di una leggenda rossonera come Franco Baresi e dell'importanza di Rafael Leao, al centro dei rumors di mercato che lo vedono sempre più lontano da Milano.
Modric su Baresi: "Un'ispirazione per tutti i tifosi del Milan. Vogliamo vincere per lui"Le parole di Luka Modric trasmettono grande motivazione in vista della nuova stagione. Il centrocampista croato ha indicato un obiettivo che va oltre il semplice risultato sportivo, legandolo alla memoria dello storico capitano del Milan, Franco Baresi, scomparso pochi giorni fa.
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Modric e l'elogio a Leao: "È un grande giocatore e sa quanto tutti gli vogliano bene"Nel corso dell'intervista, Modric si è soffermato anche su Rafael Leao, considerandolo a tutti gli effetti un elemento imprescindibile per il presente e futuro del Milan: "È un grande giocatore, è bello averlo qui e sa quanto il club e i tifosi gli vogliano bene. Mi piacerebbe che restasse, è ovvio, ma non voglio dargli consigli. È abbastanza maturo per sapere cosa sia meglio per lui", ha sottolineato il croato, ribadendo l'importanza del portoghese all'interno della squadra, ma non potendo incidere sulla sua decisione definitiva in merito al futuro. Concludendo, Modric lancia nuovamente un segnale a Leao, ribadendo: "Da calciatore, naturalmente, voglio Rafa nella mia squadra".
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