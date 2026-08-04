Milano si è fermata per dare l'ultimo saluto a Franco Baresi. Migliaia di tifosi rossoneri hanno riempito sin dalle prime ore del mattino Piazza Sant'Ambrogio, davanti alla Basilica che ha ospitato i funerali dello storico capitano del Milan. Un lungo applauso, cori, bandiere, sciarpe e maglie con il numero 6 hanno accompagnato una delle giornate più emozionanti della storia recente del club.

Applausi per Maldini, fischi per la società rossonera dai tifosi del Milan

L'arrivo del feretro è stato accolto dal coro, intonato dai tantissimi sostenitori presenti, in un'atmosfera di grande commozione. Alla cerimonia hanno partecipato numerose leggende del calcio italiano e internazionale, tra cui Paolo Maldini, Marco Van Basten, Roberto Baggio, Demetrio Albertini, Clarence Seedorf, Dida, Daniele Massaro e Filippo Galli, oltre ai rappresentanti delle istituzioni sportive e delle società calcistiche.

Tra i presenti anche la proprietà del Milan, guidata da Gerry Cardinale, e il presidente Paolo Scaroni. Il loro arrivo, però, non è passato inosservato. Se gran parte degli ospiti è stata accolta dagli applausi dei tifosi, nei confronti della dirigenza rossonera si sono levati sonori fischi. Un segnale che conferma il clima di tensione che da tempo caratterizza il rapporto tra una parte della tifoseria e l'attuale proprietà del club.

Di tutt'altro tenore, invece, l'accoglienza riservata a Paolo Maldini. L'ex capitano e bandiera rossonera è stato salutato con un lungo applauso, a testimonianza del profondo legame che continua a unirlo ai sostenitori del Milan. La rappresentanza della prima squadra è stata ridotta, anche in considerazione degli impegni sportivi dei rossoneri. Presenti Christian Pulisic e Santiago Giménez, mentre molti altri calciatori non hanno preso parte alla cerimonia essendo in Australia.

Fischi per Scaroni e Cardinale pic.twitter.com/wQmyRHlaDW — Antonio Vitiello (@AntoVitiello) August 4, 2026

Il caso Maignan, il portiere è ancora in vacanza

Nelle stesse ore ha fatto molto discutere anche l'assenza del capitano. Il portiere francese, ancora in vacanza prima dell'inizio della nuova stagione,Numerosi tifosi hanno criticato la sua mancata partecipazione a una giornata ritenuta storica e simbolica per tutto l'ambiente rossonero, ritenendo che la presenza del capitano avrebbe rappresentato un gesto di rispetto nei confronti di una delle più grandi leggende del club.

Al momento, Maignan non ha rilasciato dichiarazioni sulla vicenda e non sono state rese note le motivazioni della sua assenza. Sui social, però, il dibattito è rapidamente diventato uno degli argomenti più discussi della giornata, dividendo i tifosi tra chi ritiene comprensibile la mancata presenza per ragioni personali o organizzative e chi, invece, avrebbe voluto vedere il capitano accanto alla famiglia rossonera nell'ultimo saluto a Franco Baresi.