Il Barcellona vince la Liga: Olmo, Pedri e Garcia girano la città in bici

Il Comitato Tecnico degli Arbitri (CTA) ufficializza le grandi novità regolamentari in vista della stagione 2026-27 della Liga, al via la prossima settimana. L'organo introduce una stretta decisiva e implacabile contro le perdite di tempo durante i cambi. Il calciatore richiamato in panchina ha l'obbligo di abbandonare il terreno di gioco entro un limite massimo di 10 secondi dal momento dell'esposizione del tabellone o dal fischio del direttore di gara. Se il giocatore ignora questo termine temporale, il subentrante deve attendere la prima interruzione utile dopo lo scoccare di un minuto di tempo reale dalla ripresa del gioco. In caso di sostituzioni multiple, il conto alla rovescia di dieci secondi parte direttamente dall'ultima indicazione dell'arbitro.

La stretta sui finti infortuni dei portieri

La circolare numero 34concede alil permesso di sperimentare una norma durissima contro i fintidei portieri, spesso utili solo per spezzare ilavversario. Se il direttore di gara ferma il gioco per prestare soccorso all'estremo difensore,deve immediatamente designare un giocatore di movimento. Quest'ultimo ha il dovere di uscire dal campo e restare fuori per almenoeffettivo. Se il tecnico non sceglie nessuno entrodall'ingresso dei medici, l'arbitro allontana automaticamente ildella squadra. Il regolamento prevede tre eccezioni chiare, ovveroda punizione,violente tra portiere e giocatore di movimento, ocopioso. Anche i giocatori di movimento soccorsi in campo devono sostare fuori dal rettangolo verde per un minuto intero.

BARCELLONA, SPAGNA - 23 MAGGIO: L'arbitro Munuera Montero gesticola durante la partita di LaLiga EA Sports tra RCD Espanyol de Barcelona e Real Sociedad all'RCDE Stadium, il 23 maggio 2026 a Barcellona, Spagna. (Foto di Eric Alonso/Getty Images)

Rigori, rimesse e vantaggi: le altre novità