Ad una settimana dalla vittoria del Mondiale, in Spagna si respira ancora un clima di festa ma non si può dire lo stesso per il suo club più rappresentativo, il Real Madrid, ancora alle prese con grandi problemi relativi alla gestione da parte della dirigenza, ultimo dei quali il rinnovo di Vinicius ancora ad un punto morto. Una situazione che non piace affatto ad uno che in carriera ha vestito la maglia dei blancos, ovvero Santiago 'Santi' Canizares, le cui parole non lasciano spazio ad interpretazioni.

Real Madrid, Canizares non le manda a dire: "Situazione Vinicius imbarazzante"

Ci sono due stagioni senza trofei da riscattare ed in casa Real Madrid sembra davvero difficile trovare un punto di svolta. Il ritorno di Josénon può bastare e anche il mercato fatica a decollare. In più ci sono questioni molto delicate da risolvere, come gli attriti trae in ultimo il rinnovo di. Il contratto del brasiliano scade il 30 giugno dell'anno prossimo e ad una settimana dalla fine del Mondiale non ci sono ancora state novità.

Inoltre, l'emergere dell'Arsenal, che secondo i media inglesi sarebbe disposto a pagare una fortuna per il classe 2000, e il possibile ingaggio di Yan Diomande da parte dei blancos non hanno fatto altro che rendere più evidente la grande confusione che regna all'interno della dirigenza. C'è chi ritiene che il Real Madrid abbia gestito la questione in modo pessimo. Lo ha dichiarato, ad esempio, l'ex portiere Santi Cañizares, che si è espresso in modo piuttosto esplicito durante il programma "Tiempo de Juego" di Cadena COPE.

VALENCIA, ITALIA - 7 DICEMBRE: Fussball: Champions League 04/05, Valencia; FC Valencia - SV Werder Brema 0:2; Torwart Santiago CANIZARES / Valencia 07.12.04. (Foto di Martin Rose/Bongarts/Getty Images)

Canizares, che in carriera ha vestito la maglia madrilena dal 1994 al 1998, non ha gradito la gestione del rinnovo di Vinicius e ora i blancos rischiano di perderlo a costo zero: "Il Real Madrid è sempre in ritardo. Se è vero che non ha un contratto firmato, il Real Madrid ha l'obbligo di venderlo. Non si possono perdere 100 o più milioni di euro lasciando scadere il contratto di un giocatore. Non credo proprio che accadrà. È una gestione imperdonabile". Ha dichiarato. Tra meno di un mese, inoltre, inizierà anche il campionato: il tempo stringe.