Continua a far parlare, anche quando è finita da una decina di giorni, la Coppa del Mondo. E lo fa, per quanto riguarda le decisioni arbitrali. Perché adesso l'IFAB (International Football Association Board) ha espresso la sua opinione su uno dei casi più controversi dell'intero torneo: l'espulsione di Embolo in Svizzera-Argentina.

LAW CHANGES 2026/27



An attacker challenges a defender, who falls to the ground in the middle of the field and pretends to have been fouled, despite there being no contact. The referee stops play, awards a free kick for the defender’s team and shows a yellow card (YC) to the… pic.twitter.com/IA6Jhtcv3c — The IFAB (@TheIFAB) July 27, 2026

L'IFAB interviene sul caso dell'espulsione di Embolo

Quarto di finale del Mondiale , si affrontano lae l. Dopo l'iniziale vantaggio dell'Albiceleste, con rete di Mac Allister dopo dieci minuti di gara, al 67° del secondo tempo la squadra dipareggia. Segna. Cinque minuti dopo, però, Breel, attaccante elvetico, viene espulso in seguito ad una doppia ammonizione ricevuta a causa di una simulazione. Inizialmente, però, l'arbitro aveva dato il cartellino giallo all'argentino. Fu l'intervento del VAR a ribaltare la situazione. Il VAR, infatti, ha modificato il giallo che il direttore di gara aveva dato al giocatore della formazione di. Alla fine, rimasta in dieci, la Svizzera si arrese agli assalti die compagni: che vinsero 3-1 grazie ai gol died

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 31 MARZO: Lionel Scaloni, commissario tecnico dell'Argentina, lascia il campo al termine del primo tempo durante l'amichevole internazionale tra Argentina e Zambia allo stadio Alberto J. Armando, il 31 marzo 2026 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Marcos Brindicci/Getty Images)

Adesso l'IFAB è voluta intervenire sulla questione per meglio specificare la regola che gli arbitri devono applicare in casi come questo appena descritto. Secondo l'organo indipendente, infatti, "un cartellino giallo, che non sia un secondo, può essere rivisto solo per identificare il giocatore che ha commesso il fallo; il fallo in sé non può essere rivisto oppure modificato". Questo significa che il VAR non ha segnalato all'arbitro la simulazione di Embolo e quindi il giocatore svizzero non avrebbe dovuto ricevere il secondo giallo. Nel corso del Mondiale l'Argentina, che ha poi perso in finale contro la Spagna, ha subito più volte accuse di favoritismi. Alle accuse ha risposto, negandole, il tecnico Scaloni: "Non c'è alcun favoritismo. Sui social media tutto viene esagerato. Al giorno d'oggi, anche le cose più piccole assumono dimensioni sproporzionate. Nel calcio non esistono favoritismi. Visto che siamo nel 2026, con tutta la tecnologia, è impossibile. In fin dei conti, le regole ci sono. Sono chiare".